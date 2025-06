Cartabón, 40 años de resistencia

Presentación del libro de teatro de Raquel Castro «Bonecas» en la librería Cartabón, con los propietarios Maribel Tato y Gonzalo Pérez / José Goris

Esta foto del veterano fotógrafo José Goris se tomó antes de la presentación del libro de teatro de Raquel Castro «Bonecas» pero nos sirve para aplaudir a una librería de resistencia como es la Cartabón (Urzáiz, 125), que ha sobrevivido con Maribel Tato y Gonzalo Pérez 40 años los embates del mundo del libro y ahora viven aún con más ilusión su presente. Con el libro en gallego como protagonista y más de 400 presentaciones de libros grabadas y publicadas en plataformas de Internet, ahí veis de izda. a dcha. a Maribel Tato, Gonzalo Pérez, la profesora Marisa Gómez, el escritor Carlos Labraña, la directora teatral Lola Correa, la directora de comunicación de Merlín-Galaxia, María Pereira, y la invitada Raquel Castro.

El mundo de la conserva va a tener en Vigo su bar propio con tapas de aúpa

Pues no tengo más remedio que contaros, y con placer, que ahí frente a la iglesia de María Auxiliadora,en Ronda de Don Bosco, vais a tener desde mediados del mes próximo un bien dotado bar temático de la conserva, comandado por José Luis del Palacio y aplaudido por ANFACO. Cómo no ahora que se observa cierto declive del consumo de conservas por la juventud hallar un espacio con ambiente de viejo ultramarinos que reivindica con inesperadas y sabrosas tapas la sardina como reina, zamburiñas, atún, caballa... Y que tan bien viene a Vigo, patria conservera. No podría llamarse de otro modo más imaginativo: Conserbar. Ya hubo estos días preinauguración con lleno en la plaza de 8 a 11, servidas unas 3.000 tapas con 200 litros de cerveza, donde se pudo ver entre otros a Iván Alonso, de Palacio de Oriente y presidente de ANFACO. Es la incursión en este mundo de José Luis del Palacio, al que conocimos como productor de TV que participó en el nacimiento de la TVG y valenciana, como socio de Adrián Campos (programas del motor), promotor de campeonatos del mundo de lanchas... Ahora vindica la conserva.E fai ben.

¡Queres caldo? Pois toma dos tazas en Ronda de Don Bosco

Pues mira por donde, si hace días se celebró con lleno en plaza una fiesta de la conserva, mañana en el mismo lugar , Ronda de Don Bosco, tendrá lugar una nueva edición de CALDO, un encuentro creativo en colaboración con los locales de restauración de la zona del que ya fuimos portavoces el pasado año. Me informa Cristina Ruiz que se trata de un evento abierto a todos los públicos, con espacio de mercado y exposición, y en el que se apuesta por el talento de artistas, diseñadores y artesanos gallegos en sectores como la joyería, la moda o la cerámica, y por supuesto la música. Habla Cris, y respeto su literalidad porque lo hace con acierto, de una jornada que empieza desde la sesión vermut y, acompañada también de gastronomía, se extiende hasta las 23 h. CALDO es un encuentro de edades dispares y visiones distintas, un espacio para apreciar el talento local. «Una jornada festiva que celebra la creatividad y buen ambiente en el corazón de la ciudad. Una cita para pasar un sábado diferente. Y bueno recuperar ese dicho: ¿Quieres caldo? ¡Pues toma dos con tazas!».