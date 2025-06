Devotos del cinema

Devotos del cine, reunidos en las escaleras de la Casa da Cultura Galega en Vigo / FdV

Hay devotos de los primeros viernes auspiciados por Dios y los hay de del tercer lunes pero del cine, auxiliiados por Manuel Amoedo, que lo sabe todo sobre este negociado y protegidos por San Juan Bosco. Esta ciudad da para todo. Estos que veis con el magno guitarrista David Russell en primera línea iluminada su siniestra por su cuorepropietaria in vitam aeternam María Jesús, son una parte de los cinéfilos por libre que cada mes se reúnen en casa de Lola Galovart, para ver cine, para verse, para coloquiarse y tomarse después un vinito o cena, esta vez con pose no robada ante la Casa Galega da Cultura. ¡Vive le cinema!

Apostrophe: una expo de 200 de Galicia y Brasil

Mira que tengo ganas de hablar de bares y otros espacios licenciosos pero me acosan las notas culturales. Hoy, por ejemplo. Me siento obligado a contaros lo de la sala Apostrophe, en el Centro Comercial Plaza Elíptica. ¡Vaya chollo tendrán ahí hoy Álvaro Rodríguez y Sara Pérez Bello directores de la sala! Se inaugura ahí este sábado un proyecto colectivo internacional experimental con 100 obras distintas de artistas brasileños, el mismo día que en la galería Porta Vermelha en el centro histórico de Río de Janeiro (Brasil) se hace con 100 artistas gallegos. Como traslado de tal envergadura es tarea imposible en cuadros físicos, cada uno hizo una foto de su obra elegida y en Vigo será expuesto a modo de mural, con las firmas.

Vista exterior de la sala apostrophe / Cedida

Una cita con la Ruibal para hablar de escritura

A ver, Graciela Ruibal, aquí el amigo de tu madre la cantoral sin la cual no te hubiera yo tenido a ti, o sea que le debemos el favor: te doy la enhorabuena por ese sutil trabajo de ingeniería poética o con la escritura en general que realizas en talleres con grupos que se apuntan. Veo tus últimos meses y compruebo que, aparte de recitales con ese buen tono y timbre con los que festejeas la palabra, has realizado desde una acción poética a través de la voz en un jardín imaginado con imágenes dentro del salón de actos del MARCO, hasta este último en que propones un taller sobre naturaleza y escritura con temas como la intimidad a la intemperie, el lugar y la armonía de lo sagrado, la naturaleza de las palabras, el arte de la recolección... acuérdate de que no está poponiendo un curso de jardinería sino dorar, aspirar, educar la palabra viajando por los textos de Henry David Thoreau, Emily Dickinson, Hope, etc., en 4 sesiones de los martes, de 17 a 20 horas, el 8 de julio, 15, 20 y 29, nada menos que entre plantas dentro del jardín botánico. Reserva de plaza o te informas en el 630456629 y aquí Dios y después gloria.