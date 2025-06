Los confalonieros del Cristo / Pablo Hernández Gamarra

El estandarte fue siempre importante como punto de encuentro, símbolo de orgullo y, en términos más prácticos, como medio de comunicación. Estos que veis reunidos en foto de Pablo Hernández y amigable encuentro culinario con doble representación obispal, son los que en el tiempo de la República romana llevarían las letras SPQR, recreados en tantas películas, pero en este caso los portadores del pendón de Cristo de la Victoria en años sucesivos. Los confalonieros o gonfaloneros del Cristo.

¡Ahí va, pero si Darío Basso inaugura en SVT!

Hace décadas que tengo como amigo y conozco la obra de Darío Basso y, aunque no podría definirlos, los cambios experimentados en la misma desde aquellos años 80. Cultivamos el ocio nocturno juntos no pocas veces y fui testigo en horas laborables de su magna imaginación aplicada al lienzo. Tuvimos la fortuna de que su vida en Madrid y su agitada y viajera vida anterior, con residencia en París por ejemplo, Roma, New York... acabara buscando sus orígenes vigueses, como profesor en la Escuela de Artes e Oficios. Mañana, a las 20 horas inaugura en SVT (Gran Vía 129, Sirvent) su última obra, una colección de pinturas inéditas, paisajes realizados en estos últimos años. Lo que vais a ver gira en torno a la idea de bosque, entendido como lugar de encuentro, suministrador de recursos o amenazas, un espacio mistérico. Veréis materia y color, pintura en la más elemental y directa significación de la palabra.

Y Urrejola y Zapatero, en Quadro con distorsiones

Ya puestos en materia artística (otro día hablaremos de espacios no sé si más o menos transcendentes como los bares), si Basso inaugura mañana jueves, el viernes, a las 20.30 h lo hacen en la galería Cuadro, Fermín Penzol, Quico Urrejola y Dolores Zapatero con un proyecto común, uno en escultura y la otra en fotografía, que tiene que ver con la realidad distorsionada o la materia desenfocada. Una propuesta artística en que tanto puedes ver animales humanizados como construcciones invadidas por la naturaleza al paso del tiempo. Dicen ellos que comparten fascinación por lo incompleto, lo ambiguo, lo incierto, lo poco claro. Uno lo formaliza a través de figuras de barro refractario, que conozco y me seducen solo por fotografía; otra, con esculturas de arena y fotografías. Ambos residen en Zaragoza aunque con un intenso vínculo con Vigo, donde pasaron años de su vida.