La leyenda de la dama azul: la increíble historia de la evangelización de Nuevo México

La historia de la evangelización del virreinato de la Nueva España es realmente sorprendente por una conjunción de múltiples factores. El decidido papel de la corona al promover la fe católica y, en consecuencia, acorde con la mentalidad de la época, procurar la salvación de sus nuevos súbditos. Es la historia de los religiosos que se embarcaron en la aventura americana, que aprendieron las lenguas indígenas y que se convirtieron, generalmente, en sus acérrimos defensores frente a los abusos de algunos encomenderos. Monjes que en ocasiones arriesgaron su vida incursionando en territorios ignotos, poblados por tribus belicosas y que construyeron misiones pacificando y ampliando su educación.

Pero... ¿Es también la historia de intervenciones divinas o sobrenaturales? ¿Fueron tales las apariciones marianas en el cerro Tepeyac al indio Juan Diego y la impresión de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la capa del chichimeca? Independientemente de que se crea o no en la existencia de milagros, lo que sí es indiscutible es que esos hechos tuvieron gran importancia en la conversión al cristianismo de miles de indígenas.

A medida que avanzaba el siglo XVI se irán sucediendo nuevas exploraciones y planes de conquista al norte del paralelo 35, siendo la de Juan de Oñate la más trascendental, pese a los duros enfrentamientos que mantuvo con los indios pueblo y con los apaches. Con Oñate y con las diversas expediciones posteriores llegó también la fe católica, pero los inicios fueron especialmente duros.

El misionero jesuita Gonzalo de Tapia, fundador de la primera misión de Norteamérica, falleció joven por un ataque indio a la misión de Sinaloa. No obstante, a finales del siglo XVI y principios del XVII se irán fundando numerosas misiones en el norte del virreinato, comenzando por santa María de las Parras. Aunque me interesa referirme aquí a otra misión en concreto, la de San Agustín de la Isleta fundada en 1613 por el franciscano Juan de Salas y situada en la actual localidad de Isleta Pueblo en Nuevo México, Estados Unidos.

Allí, en 1629, tendrá lugar un hecho sorprendente. Salas es visitado por un grupo de indios jumanos de una región en la que aún no se habían establecido misiones o presidios y en la que no había presencia de europeos. Sin embargo, los jumanos le indicaron que habían recibido la visita de una misteriosa dama azul que le había hablado de las bondades de la religión católica y le pidieron que viajase a su territorio para bautizar a su pueblo.

No fue una decisión sencilla. Los jumanos estaban situados a casi quinientos kilómetros de la misión, en territorio desconocido. Sin embargo, Salas y Fray Diego León deciden correr el riesgo. El viaje duró varios días y los misioneros no se sintieron realmente tranquilos hasta llegar a territorio jumano. Una vez allí, la sorpresa fue mayúscula, no solo por el cálido recibimiento sino por el buen conocimiento que los indios tenían de la religión católica. Ellos le describieron a la mujer que les había estado predicando. Se trataba de una mujer joven, de rostro pálido y atractivo, y describieron su atuendo, del que destacaba una gran capa de color azul. Por esos detalles, especialmente el vestido, ninguno de los dos frailes tuvo duda. Se trataba de una monja concepcionista.

Pero aquello no tenía ningún sentido. No existían concepcionistas en Nueva España, mucho menos en los inexplorados territorios de Nuevo México y muchísimo menos una monja, sin ningún tipo de apoyo militar, ni siquiera en compañía de otros religiosos, se habría desplazado a un lugar tan alejado, a 500 kilómetros de la misión católica más cercana y menos aún sola. En cualquier caso, aquella predicación de la misteriosa señora había predispuesto a la nación jumana, de tal manera que conseguirían más de 10.000 bautizos en muy breve periodo de tiempo.

Otro testigo de esta sorprendente historia fue Fray Alonso de Benavides, otro franciscano de origen portugués (aunque por la unión ibérica viviría prácticamente toda su vida siendo súbdito de la corona hispana) que llegó a ser custodio de Nuevo México y conoció de primera mano la leyenda de la dama azul, lo que le facilitaría la fácil conversión de 80.000 indios. De vuelta a España le cuentan la historia de una monja concepcionista de la que se afirmaba que había estado predicando en territorios desconocidos del virreinato de Nueva España. Se trataba de María Coronel y Arana, más conocida como María de Jesús de Agreda, y en 1630 decide visitarla en su convento para intentar aclarar el misterio de la llamada dama azul. Benavides, muy escéptico inicialmente, mantendrá varios encuentros con la religiosa. Pero antes de referirme a aquellos diálogos, convendría desvelar algunos trazos biográficos de esta mujer sorprendente.

María es hija de unos hidalgos de la localidad de Agreda de origen sefardí. Siendo aún joven, su madre decide reconvertir la casa familiar en convento y tomar los hábitos. Ella seguirá su ejemplo y dedicará su vida a la religión. Pero María no será una monja normal, ya que al igual que en el siglo anterior ocurrió con los carmelitas Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, ella también protagonizará episodios de profundo misticismo.

Estos arrobos espirituales le trasladan a un estado diferente de conciencia. Así, sus compañeras serán testigos de sus estados de trance y algunas personas afirman haberla visto en sitios distintos a un mismo tiempo. Ella misma reconoce que, encontrándose en ese estado de unión con Dios, posee el don de la bilocación. Es decir, el encontrarse en dos sitios a la vez.

Y esa es la historia que le cuenta al padre Benavides: cómo de esa manera se ha desplazado a los llanos de Nuevo México y Texas sin salir del convento, cómo por intermediación divina puede hablarles a los indios en su lengua, y le describe a los jumanos, sus viviendas, los paisajes, las plantas y los animales de la zona, con detalles que solo los que han visitado la región conocen.

Benavides queda impresionado y cree la historia de la mística a pies juntillas. El fraile pasará a la posteridad por dos memoriales sobre la evangelización de Nuevo México. Uno dedicado al rey de España Felipe IV, a quien, por cierto, la monja conocerá posteriormente y con quien mantendrá una gran relación epistolar, y otro al papa Urbano VIII. Sin embargo, la Inquisición no se mostrará tan crédula como Benavides y María deberá sufrir un proceso y numerosos interrogatorios sobre su extraña historia, de los que finalmente sale libre.

La monja de Agreda será también una notable escritora. Su obra principal, Mística ciudad de Dios, también perseguida durante un tiempo por la Inquisición, tendrá una gran influencia en la iconografía cristiana posterior. Aunque llevó una vida contemplativa muy similar a otras místicas y su cuerpo permanece incorrupto en el convento de Agreda, provincia de Soria, nunca fue canonizada, aunque se inició el proceso en 1673. Las suspicacias de la Inquisición han arrastrado la causa de la venerable (nombrada así por Clemente X) a través de los siglos.

¿Existieron realmente las bilocaciones? ¿Predicó María en Norteamérica como sostuvo? Imposible saberlo. Algunos dirán que es un don de las personas santas y no es un caso único, ya que también Sor María Luisa, abadesa del convento de Carrión de los Condes y muy célebre en época de Felipe III, las sufría, al igual que otro contemporáneo de María, Fray Martin de Porres, en el virreinato del Perú. Lo que Sara Madrigal ha denominado irónicamente «el turismo místico en el imperio de los Austrias».

Para otros no será más que una leyenda instrumentalizada por los franciscanos, aprovechando el hecho de que muchas tribus, más pacíficas, buscaban la protección de los españoles frente a los agresivos apaches y por tanto eran especialmente proclives a adoptar la religión católica.

Sea como fuese, la historia de la dama azul ha sido contada en innumerables novelas, ensayos, documentales y programas de éxito e incluso algunas ciudades de Estados Unidos están hermanadas con Agreda, pero lo que es más sorprendente es que también lo está todo un Estado como Nuevo México (desde el 2 de diciembre de 2008). El entonces gobernador Bill Richardson señaló que la historia de su Estado no podía desvincularse de las apariciones sobrenaturales de María de Agreda y que había llegado el momento de formalizar una relación iniciada hace tres siglos. ¿El último milagro de María de Jesús?