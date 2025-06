Carta a Pepe Crespo (e II)

Hei de dicirche que me sorprendeu da túa carta, entre tanta comparación co goberno anterior, que non falaras nin de Rafa nin de Paco, o cal creo que non os deixa nun gran lugar; quen cala, outorga. No persoal, que queres que che diga? O mesmo me dades unhos ca os outros: xa sabes, da rapa á rebola, que veña o demo e escolla, e se a maioría dos meus veciños e veciñas queren que sigas de alcalde outros trinta anos, pois pa diante con iso. Si que lle das caña a Nico e, se é certo o que dis, andas moito máis vivo ca él para conseguir os cartos. O caso é que se despois se che dá por construir prazas que hai que derrubar, mesóns de pedra de a quilómetro que hai que cambiar de sitio ou comprar sesenta bicicletas, pois estamos apañados. Case millor que os cartos vaian para outro peto, non cres? Ou gastalos no que che comentaba dos mariachis, que polo menos alegran.

Comentas tamén que se quitaron unhos libros de Fraga da biblioteca. Non sei se é certo, pero voute crer, e qué queres que che diga Pepe, penso que Fraga, a nivel literario, é menos relevante para o país que James Sosa. A nivel político, ben sabes que pasou a historia por ser ministro de gobernación da ditadura tardofranquista, cunha boa lista de represión, persecución e asasinatos de adversarios políticos baixo o seu mandato. Anteriormente ministrou entre outras cousas como xefe de información. Sei que ti, tan preocupado pola liberdade de pensamento e a eliminación de sesgos ideolóxicos, coincidirás comigo con que a lei de prensa de 1966 non era precisamente un marco de liberdade de expresión. Podemos concluír entón: quen censura a un censor, cen anos de bo lector. Aparte diso, vouche confesar que me provoca certo pavor cavilar en que se quedara un último sitio no último estante para poñer un libro, se de ti dependera, é posible que escolleras o de Fraga e quitaras o de Copérnico.

Despídome xa, aclarando que nada teño en contra das charangas, orquestas, mariachis e inchables, eu tamén os desfruto, só que non comparto sustentar un proxecto cultural en actividades meramente lúdicas polo mero feito que moven moita xente. Ademais, paréceme que che sobra a quen darlle, como para facelo con unha plataforma de veciños e veciñas, que sen ningún interés na política convencional, tentou cambiar un pouco a dinámica de décadas de programación cultural do PP; que sodes quen de poñer unha placa cunhas verbas de Castelao, para despois, negarlle á nosa fala o dereito a ser recoñecida en Europa.