Carta a Pepe Crespo (I)

Van uns días dende que lin a túa carta aberta á veciñanza. Sucedeu froito da casualidade de ir tomar o café, e ben saberás, que as casualidades son os milagres dos ateos. Ademais, aínda que con respecto a ti (a vós) sempre tomo estas cousas co humor que corresponde, tanta dose de vaidade e autocompracencia provocou, desta vez, que me apetecera escribirche. Recibe entón, Pepe, estas liñas coma un milagre. Non gosto da política de intereses espúreos, da política entendida como este sistema onde atopa acubillo xente que bota toda a vida no “servizo público”; seguro que me entendes: se perdes nun sitio, pois vas de senador a outro, ou a unha subdirección de tal Consellería, ou a tal empresa público-privada. Creo firmemente que as cousas que de verdade importan, constrúense e múdanse dende outro tipo de colectivos político-sociais, que son quen de, por exemplo, parar as liñas de alta tensión soterradas pola Fraga de Catasós, ou de poñerse en fronte dese mastodonte de celulosa que se quere instalar á nosa beira, e que ti e o teu partido defendedes, apoiades e bendecides.

A parte do teu artigo que me motivou a que che escriba foi o ataque á liña cultural que tentou seguir a PAC, unha plataforma que nin sequera quixo ser partido político, e que conseguiu, seguro que cos seus erros, cambiar durante tres anos e un pouco, o concepto de programación cultural da vila. A razón é que penso que che quedou moi frouxa. Entendo que non fora contigo, e ademais topo moi sensato e acorde a ti e aos teus que o concepto de xestión cultural estea baseado nos inchables, nas charangas e nas orquestras, con algunha programación teatral de cando en vez. Cádrame perfectamente con vós e, permíteme a licenza, só boto en falta unha banda de mariachis os días de feira de novembro.

Volvendo á cuestión, ao meu parecer quedouche moi frouxa esa parte do artigo. Ten en conta que pertences a un partido político que nestes últimos anos votou en contra de tódolos avances no ámbito social: dereito ao divorcio, ao aborto, ao matrimonio de quen queira casarse con quen queira; a un partido que apoia que o galego non sexa lingua oficial na Unión Europea, a un partido que lle remite aos centros educativos circulares tentando frear reflexións e traballos de pensamento crítico arredor de feitos que afectan directamente ao alumnado; a un partido negacionista do xenocidio en Gaza. Enténdeme, penso que por cousas coma estas, medibles e non opinables, as túas palabras sobre a moralidade e liberdade como cuestións importantes a ter en conta en calquera programación cultural, son irrelevantes.

Porén, ao meu xuízo, o que máis frouxo che quedou, e o verdadeiro motivo desta carta, foi a parte onde describes a pouca capacidade de convocatoria da programación cultural neses anos da PAC á fronte da Concellería de Cultura. Vouche lembrar algúns actos ou proxectos socioculturais que ti promoviches, que aínda lograron convocar menos xente, e que custaron unha boa pasta. Lémbraste do LalínLab? Seguro que si. Aquel proxecto cultural para Lalín logrou convocar exactamente a ninguén. Nunca se fixo nada. Encargaches e pagamos un estudo a unha empresa que non sabía nin o que tiña que estudar porque, estou seguro, nin ti mesmo sabías o que tiña que ser o Lalínlab. O estudo fíxose, e a presentación foi memorable, con aquela cómica posta en escena na que aseguraches que ía haber ata clase de guitarra. Aquel acto en si mesmo foi, ao meu xuízo, dos mellores monólogos de humor negro que programastes.

Por outro lado, convirás comigo en que non foi moito máis acertada a concha acústica do parque subterráneo máis alto do mundo, esa que tiveches que construír, tirar, e volver construír. Sabes canta xente convocou? Cero, nin un só concerto. Canto nos custaron estas cousas, Pepe? Agardo contestes a estas miñas preguntas, e poidamos comezar un intercambio epistolar enriquecedor para os dous. Como suxestión, encantaríame que relataras eses momentos nos que estando de visita en tal cidade ou reino, miraches para unha construción, cruzaches un paso de peóns, despertaches cun candil na cachola, e tiveches a visionaria idea de que proxectos culturais coma estes eran o mellor para Lalín. Eses momentos nos que pasan as musas por riba de ti, e dis: Claro! Xenial! O mellor para Lalín serían unhas estacións de bicicletas eléctricas! Imos aló!