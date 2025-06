Llueven comunicados

En el fútbol falta verdad y sobran comunicados. Parecidos todos, impostados la mayoría, repletos de lugares comunes, de naderías, de frases destinadas a contentar a una audiencia que por lo general ya ha dictado sentencia en un sentido u otro, como los tertulianos en la televisión. No hay precedentes de que nadie haya cambiado de opinión por leer esas diez líneas que parecen sacadas de un modelo de prueba del Word. Hay actas notariales más apasionadas. Como imaginarán viene esto a cuenta porque la última semana nos la hemos pasado saltando de comunicado en comunicado. El del Wolverhampton, el del Celta, el de Fer López…Mendes no escribe porque sería perder un tiempo que siempre se puede aprovechar para hacer un nuevo negocio.

Me habría gustado otra cosa como epílogo de este doloroso capítulo. En vez de una nota escrita a deshora para disculpar a Fer López hubiera sido más gratificante asistir a una despedida pública con abrazos y toda esa parafernalia en la que el Celta y el futbolista (o su entorno) tratasen a los aficionados del fútbol como adultos y les contasen de manera cruda qué resortes mueven este negocio y que todo tuitero que se precie cree conocer. Estaría bien que el club explicase por qué mintieron hace pocos días cuando Marián Mouriño y Marco Garcés dijeron campanudos que no sacarían al zoco del mercado ninguna pieza esencial de la plantilla porque no era necesario vender o, si así lo creían, qué les llevó a cambiar de opinión en las últimas semanas, hasta qué punto la operación era tan ventajosa que compensaba perder al canterano que más ilusión ha despertado en décadas. Y de la parte de Fer López, esa que desliza sentirse molesta por lo sucedido, convendría saber en qué momento creyeron que esposarse a Jorge Mendes no equivalía a aceptar unas reglas del juego que ya no dictaban ellos. Podríamos entenderles a todos mejor y seguramente se sorprenderían de la reacción de buena parte de los aficionados. La claridad siempre ayuda, aunque no acaben de creerlo. Me viene ahora la cabeza una anécdota protagonizada por Larry Lloyd que era la cara más contundente de aquel Nottingham Forest que fue dos años seguidos campeón de Europa. Cuando fichó al comienzo de su carrera por el Liverpool Bill Shankly le dijo a modo de confidencia “tengo la impresión de que patearías a tu abuela por cinco libras”. “Lo haría por la mitad” respondió Lloyd. Era un tiempo en el que fútbol vivía feliz sin comunicados ni intermediarios que lo pudriesen todo.

Gustavo Cabral: «Si Berizzo te decía ‘tírate a un pozo’, te arrojabas sin mirar»

Hablando de gente que está en este fútbol pero parece de un tiempo anterior, ha sido reconfortante encontrarse de nuevo con alguien como Gustavo Cabral. A sus casi cuarenta años aún persigue delanteros en las filas del Pachuca y este mes pasea su personalidad por ese Mundial de Clubes que tiene tan mala digestión. Ayer mismo fue Rudiger quien descubrió la clase de material de la que está hecho Cabral. Capitán ejemplar, seguramente el mejor que ha tenido el Celta en los últimos años. En esta entrevista habla del momento en el que está en su carrera y tiene un recuerdo emocionado a lo que fue su paso por Vigo y la relación emocional que aún le une al Celta.

Iba a escribirles un comunicado para desearles buena semana, pero casi mejor tiramos de modelo convencional. El lunes nos encontramos de nuevo por aquí y prometo que con suerte ya no hablaremos de Fer López. Hay que ir cerrando esa herida, aunque les admito que cuesta…