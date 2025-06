Me planto. Me niego a ser médico, enfermero, juez, fiscal o abogado, asesor de moda, policía o guardaespaldas, asistente social, psiquiatra sin derecho al autoconsumo, cada vez más imprescindible, no digo psicólogo o pedagogo porque a tales gremios les dedico luego un cariño. Yo lo que quiero ser es lo que soy desde hace ya tres décadas al pie del cañón, no lo que llega en forma de leyes y burocracias eternas y absurdas desde despachos con moqueta buena pero que parecen no haber pisado nunca baldosa, o de moldeadores de la psique humana que derrochan más y más frases hechas con escaso contenido. Quiero ejercer mi profesión y vocación, yo quiero ser profesor, de la ESO para más señas.

Entro en materia. Cada vez menos reconocimiento a nuestra labor, afortunadamente con excepciones que tanto se agradecen, llegando al insulto y las faltas de respeto personales a nuestra labor, y paso ahora a hablar como colectivo. Parte del alumnado molesta, no tiene interés y pretende que ello sea norma en el aula, despreciando a aquella otra parte que sí quiere aprender, mejorar, prosperar y ser algún día alguien pero no en la sección de sucesos. Llegan a encararse con nosotros, pedir ellos explicaciones por sus pésimos resultados y en gran parte de las ocasiones acunados por el papá o la mamá de turno y, con el tiempo, de turno de juzgado de guardia. Arrieritos somos... Empieza a ser también preocupante el aprobado por miedo, y doy fe porque ya puestos puedo ser hasta notario. Altas esferas, al que le interese que tome nota. El fracaso escolar es una de las plagas de nuestro siglo y esta sí que la vamos a pagar cara, carísima. Empezamos a ser rehenes de los valores de los esclavos del móvil y de las redes sociales, ídolos con pies de barro y piel fina que se hunden en sus caprichos y nos arrastran con ellos. ¿Derechos frente a obligaciones? Que empiece el debate. Es muy urgente. Nos hundimos en el suspenso bajo, muy bajo. ¿Pedagogías y psicologías de nuevo cuño? Estos Aristóteles del S. XXI, predican el «no pongamos ceros, que se traumatizan», «no corrijas en rojo porque es agresivo», «no pongas normas en la adolescencia porque ellos no pidieron nacer», «nunca castigar, porque es atentar contra determinados derechos», «la manera de arreglar las cosas es firmar un contrato» (consultar la ridiculez en Internet)… Hay tanta sigla para diagnósticos, algunos realmente preocupantes pero otros que yo simplemente defino como mala educación, que vamos a tener que tirar de alfabeto chino. Pero no aprovechemos la experiencia realista y diaria, la perspectiva de la observación directa. Demos informes que lo justifiquen todo, coloreemos el mundo, claro que sí, pero un mundo cada vez más negro. Necesitamos bálsamo de sentido común a barricas. Por falta de espacio aquí lo dejo, que vaya si me gustaría continuar pero tampoco voy a ser yo el abogado del diablo. Mientras a mí, eso sí y hablando del diablo, se me siguen llevando todos los demonios.