Las protestas de los jueces (y II)

Dicen las asociaciones judiciales que el proyecto de ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, objeto de su protesta y causa de sus insomnios y recelos, «va a rebajar el nivel de excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal».

La postura crítica parte de una premisa implícita que, sin más, se acepta como cierta, pese a ser, cuando menos, harto cuestionable, a saber: que la oposición, en su actual configuración, asegura la excelencia de conocimientos. Dependerá de qué se entienda por excelencia y qué por conocimiento. Recordemos una vez más que la memorización de textos por los opositores viene impuesta por la imperiosa necesidad de ahormar la recitación de los temas a las exigencias de un tiempo reglado; a ello ha de sumarse la exigencia de literalidad en la exposición del derecho positivo. De ese modo, inevitablemente prima en los ejercicios orales una memoria forjada en el automatismo expositivo para llevar a cabo ante el tribunal un volcado de contenidos contra reloj. Pero, cuidado, saberse los temas no es saber Derecho. Sabiamente decía Michel de Montaigne: «Saber de memoria no es saber; es tener lo que se ha dado a la memoria para guardar».

Por otra parte, los manuales al uso confeccionados para consumo de opositores no siempre brillan por su excelencia científica; constreñidos por un tiempo de exposición determinado, sus contenidos corren igual suerte restrictiva, por lo que muchas veces la ciencia ha de suministrarse «empildorada».

De la lectura del comunicado debo entender que la denunciada rebaja del nivel de excelencia tiene que ver con las reformas introducidas en los ejercicios de la oposición. Veamos las que, en el controvertido proyecto, afectan a las pruebas en que la oposición consiste:

1º. Por vez primera se establecen dos importantes y encomiables garantías: el anonimato de los ejercicios escritos y la grabación de los ejercicios orales (esta segunda la he venido demandando en sucesivos artículos desde 2016). ¿Merman estas medidas la excelencia judicial? Evidentemente no. ¿Acaso debe entenderse que la íntegra repulsa del proyecto de ley comporta la disconformidad con estas garantías? Sería de todo punto incomprensible, pero lo cierto es que no he visto en los protestantes hacer excepción alguna.

2º. Se mantiene el formato del primer ejercicio oral (Derecho constitucional y de la Unión Europea, Derecho civil y Derecho penal). No hay, pues, respecto del régimen anterior, alteración alguna; tan solo se advierte que «en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística», aunque no se sabe en qué forma se puede materializar esta proscripción.

3º. Como novedad se regula un ejercicio escrito que consiste en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre materias de Derecho sustantivo (civil y penal) y procesal. El ejercicio práctico es una exigencia inexcusable. No tiene sentido que sí lo haya en las oposiciones de notarios, registradores y abogados del Estado y no en las de judicatura. Se reprocha el subjetivismo de estas pruebas; ¿pero acaso no hay subjetivismo en las valoraciones de los ejercicios orales de la oposición actual? Pues claro que lo hay; toda exposición oral ante un tribunal está sometida a márgenes de valoración; prueba de ello son las discrepancias que surgen a veces entre los miembros del tribunal a la hora de juzgar el ejercicio del opositor. Además, quien haya conocido las explicaciones que a veces dan los tribunales a los aspirantes no aprobados comprobará que aquellas son, precisamente, muestra clara de una apreciación subjetiva.

Sin embargo, del proyecto de ley no comparto que el Derecho procesal se vea limitado al caso práctico sin merecer la misma entidad que el Derecho civil o el penal y, por ende, no sea materia propia de un ejercicio oral o escrito. Esta amputación, ese arrinconamiento del Derecho procesal a la expresión aplicativa del caso práctico tiene algo de reducción de la materia a la vieja concepción de lo que se enseñaba en el siglo XIX como «práctica forense», o a la de la etapa propia del procedimentalismo. Es evidente que hoy el Derecho procesal ha adquirido una dimensión científica y doctrinal que reclama un espacio propio en la formación de los jueces, no limitado a una mera comprobación de su aplicación práctica. Creo que en este extremo el proyecto de ley merece ser rectificado. Se trata de mantener uno o dos ejercicios prácticos que abarquen Derecho sustantivo y procesal, pero haciendo además del segundo materia propia de una prueba autónoma (oral o escrita) de conocimientos.

Hasta aquí lo que atañe al diseño de las oposiciones en el proyecto legislativo y a las alusiones críticas que parecen apuntar en esa dirección. Otras alusiones censoras se contienen en el comunicado de las asociaciones. Queden para otro día.