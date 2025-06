Sin cesiones en la lucha contra el cambio climático

Ola de calor en Galicia antes del verano / Iñaki Osorio

Los fenómenos extremos siempre alimentan las conversaciones de la opinión pública sobre los efectos del cambio climático. Cuando un territorio se ve azotado por devastadoras lluvias, intensísimas nevadas, tórridas olas de calor a mitad de otoño o de invierno o periodos interminables de sequía, el debate ciudadano –y los medios de comunicación aventándolo– gira en torno a las indudables consecuencias de un cambio que ya está aquí. Es entonces cuando hablando de danas, ciclogéneseis, borrascas tropicales o termómetros en niveles infernales (como esta misma semana), la concienciación social alcanza su punto álgido. Sin embargo, cuando esos fenómenos pasan, cuando el paisaje meteorológico se calma, la sociedad vuelve a la normalidad, a su día a día, en un proceso cíclico de alerta y amnesia. Las preocupaciones, y las promesas de actuación, vuelven al cajón de los asuntos ya no urgentes, ni siquiera importantes. Y hasta la próxima.

Pero lo cierto es que el impacto del cambio climático no debe medirse tanto por la virulencia de una borrasca o de un sol abrasador cuanto por el aumento sostenido, para muchos imperceptible, de las temperaturas o por la alteración de los patrones de precipitación históricamente registrados. Es un proceso diario, que no se detiene, que desgasta y erosiona nuestro territorio, que lo degrada y lo empobrece. Es una gota malaya.

Los modelos predictivos nos alertan de forma machacona que la situación empeora sin remisión. Los datos son irrefutables: en 2024 Galicia registró el tercer año más cálido desde 1961. Siete de los doce meses fueron considerados cálidos o muy cálidos (en especial noviembre, el más caluroso de la serie histórica). La tendencia indica que desde los años 60 la temperatura se eleva 0,2 grados por década. Los más renuentes pueden creer que ese incremento es irrelevante. Se equivocan.

Respecto a las precipitaciones el patrón se ha alterado: llueve más en menos meses, mientras que en otros prácticamente no cae una gota, provocando situaciones de alerta en el suministro de agua o directamente el desabastecimiento y la obligación de imponer restricciones al consumo. Las actuales infraestructuras de almacenaje no están adaptadas a este nuevo comportamiento meteorológico, en el que ya no existe una distribución regular.

El efecto hace mella en el sector primario –con caídas significativas en determinadas producciones—, en los incendios forestales -mucho más virulentos–, en los ecosistemas marinos —con la migración de especies o la disminución de la producción marisquera— e incluso en la aparición de especies exóticas, desconocidas hasta ahora en nuestro hábitat, y las plagas. Ni que decir tiene que esta radiografía –aunque para muchos de forma invisible– está impactando sobre la economía local.

Un capítulo aparte merece los efectos del cambio climático sobre la salud humana. La Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos científicos, ha certificado efectos significativos: aumento de enfermedades y muertes –en Galicia más de 250 anuales— relacionadas con el calor, la extensión de las patologías infecciosas, la inseguridad alimentaria, el alza de las enfermedades relacionadas con el consumo de agua o el efecto sobre la salud mental.

Y el futuro no pinta mejor. Las proyecciones indican que habrá más olas de calor, con temperaturas extremas más elevadas y una reducción de precipitaciones —de hecho, Pontevedra es la provincia con la mayor caída.

«La batalla contra el calentamiento global es una pelea de largo alcance, pero eso no significa que no se deban acelerar los instrumentos correctores»

La Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía aspira a alcanzar la neutralidad climática en 2050. La batalla contra el calentamiento global es, como se ve, una pelea de largo alcance, pero eso no significa que no se puedan o deban acelerar los instrumentos correctores. Hasta ahora se han presentado documentos y estrategias, pero su implementación no avanza a la velocidad adecuada. En este empeño, las administraciones –estatal, autonómica y municipales— juegan un papel protagonista, pero no debemos descargar toda la responsabilidad en ellos. Los ciudadanos, con nuestro comportamiento diario, tenemos mucho que decir, que hacer.

El fomento de las energías renovables –en los últimos años ralentizado por la intervención de la justicia—, la construcción de infraestructuras verdes, la adaptación del sector primario a las nuevas formas de producción –más sostenibles y menos agresivas—, la movilidad sostenible —con un transporte público asequible y verdaderamente competitivo con el vehículo particular—, la gestión forestal que ayude a minimizar los incendios o la sequía, el consumo responsable del agua —un recurso cada vez más valioso por escaso—, las campañas de concienciación y participación ciudadana -empezando en las aulas—, la restauración de los ecosistemas dañados... El trabajo que queda por delante es arduo.

En las últimas tres décadas Galicia ha logrado reducir un 61% las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 2023 la disminución fue del 38%, cinco veces más que el promedio nacional. Es tan patente de que la situación ha mejorado como que lo logrado es insuficiente.

Y es precisamente ahora que las voces negacionistas, seudocientíficas o las de aquellos que minimizan la gravedad del cambio climático —ya no digamos que asuman que su origen es humano— están recuperando un peligroso protagonismo en la vida pública, hasta el punto de dirigir gobiernos, cuando el mensaje de que la lucha continúa debe calar con más fuerza que nunca. Todos y cada uno de los días, no solamente cuando una dana asola un territorio y causa un dolor infinito. O cuando un fuego abrasa los sueños y el patrimonio de los gallegos. La amenaza está aquí, aunque con tanta frecuencia nos cueste verlo, en una suerte de miopía insensata e interesada.

opinion@farodevigo.es