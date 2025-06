Marisa y su foto de familia

Familiares de María Gallego Carrasco, descendientes del alcalde Manuel Verde, durante un encuentro. / FdV

fdv

Fue Marisa Gallego Carrasco (en el centro), única superviviente de la generación que les precedió, quien convocó en su casa a una merienda-cena a esta familia suya entrañablemente viguesa, descendiente del alcalde vigués Manuel Verde. Muchas caras conocidas y entre ellas la de la vicepresidenta de la Diputación y concejala de Vigo Luisa Sánchez, por citar un cargo institucional, en esta foto familiar tan reciamente olívica y de tan buena compostura.

Miguel Vigo, un poeta que se dice novel a los 70

Siempre le conocí de paso, aquí y allá en porfías hosteleras, y no tuve ocasión de suponer siquiera esa necesidad, como dice él, de aspirar palabras y darles envoltura poética. En los últimos tiempos le sigo viendo aquí y allá pero en actos relacionados con la poesía, en grupos como Desafiando Sombras... Hablo de Miguel Vigo, del que acabo de leer esta noche, asombrado y complacido, su libro Tantas veces Junio, de la editorial Elvira. Huya de mí la intención de análisis poético, porque mi paso ha sido fugaz por la poseía y tal capacidad no tengo, pero digo como lector que, sin rima pero con ritmo interior, cada palabra en su lugar tras afeitar el verso hacia su esencia, que hay mucha vida detrás, mucho hallazgo en la hilazón de las palabras en este libro con que se estrena, a sus 70 años, este poeta (y buen narrador) novel llegado al verso en años tardíos no sin tanteos anteriores. Ahí tenéis la obertura de este vigués nacido en Ferrol, tamizado por Bilbao, Madrid, Tenerife, Las Palmas, Granada, Barcelona, Santiago, Borbén y hasta, por las cosas del amor, las rusas San Petersburgo y Odessa. El amor y sus consecuencias está en su libro, como las meditaciones, la memoria....

Mira Vigo Si quieres recibir la ventana diaria de Fernando Franco en tu correo activa este boletín en nuestra página web Me apunto

Vuelve Máis alto que o ceo hoy en la Plaza do Abanico

Y ya que hablo de poesía, atentos hoy a la Plaza del Abanico, en pleno corazón de aquella Herrería en que antes se oficiaba con el comercio del cuerpo y ahora con la vida de la palabra. Claro, si el tiempo no lo impide a las 20 horas de hoy comenzará la segunda edición del Festival de Poesía y Oralidad Máis Alto que o Ceo, que volverá a reunir algunas de las voces más significativas y singulares de la poesía gallega. Dicen los de Évame Oroza, y hay que saber mucho para entenderlo pero así lo reproduzco, que la poeta y performer Helena Salgueiro nos ofrecerá la intervención «Ferro Federici». Un formato entre recital y conferencia performativa donde el cuerpo pone en acción las tesis de Silvia Federici y las teorías marxistas feministas de la reproducción social. ¡Buf!

La artista Helena Salgueiro en su obra Chiaroscuro / Helena Salgueiro

Y Schubert en el Ensalle

Y a los melómanos aviso que el teatro Ensalle (Chile, 15) cierra su temporada con un concierto el sábado (20 horas) del cuarteto Dumka e Margarida Mariño que trae el Quinteto de cordas en Do Maior D.956 (F. Schubert), quizás al decir de los entendidos su mejor y mas ambiciosa obra de cámara de F. Schubert, y seguramente a su obra maestra.