¡Ay Amparo, cariño!

Amparo Bouzó García (en el centro) se jubila y me llega un texto de sus compas cuyo fondo y forma he respetado íntegro. Toda una vida dedicada a los Recursos Humanos en Atención Primaria. Inicialmente la Dirección Provincial, más tarde la calle Méjico, Rosalía de Castro, y finalmente de nuevo García Barbón han sido testigos de este recorrido vital. Seria y generosa en lo profesional. Jefa, compañera, amiga siempre. Los que tuvieron ocasión de compartir el trabajo con ella se reunieron el 13 de junio en el Bonín, para mostrarle su cariño y su respeto

Querida Llerena, mira lo que te digo, briosa mujer

Querida Llerena Perozo, tranki, vas a dejar gente fuera hoy, cuando presentes Los años tranquilos, a las 20 horas, en el de Javier, o sea el Vitruvia vigués. Y vas bien armada con esa Guardia de Corps: Bragado y Tamara Novoa para la cosa de las letras y de la música Franki Valencia y Pablo Lesuit. Aunque nos conocemos poco se te quiere aquí y yo por delegación de tu madre, la Porteiro, que vamos sobrados en amor los dos, y por tu padre Perozo, aunque él nos dejó por Santiago y cierra España. También te admiro no solo por tu trayectoria de trabajo, centrada en la comunicación y en la lucha por principios, sino por esa decisión que tomaste hace unos años de dejar la ciudad y meterte de corazón en el corazón del campo a vivir, gestar , escribir y recibir a tus leales. ¿De qué va tu libro? Una mujer que de forma abrupta, sola y siendo apenas una niña debe dejar su aldea y su casa por el estallido de la guerra en 1936. ¡Qué casualidad! Acabo de leer Detrás de la noche más oscura, de Elena Comesaña, que coincide en el personaje, mujer huida por las posibles represalias de la guerra civil, aunque en nada se parece su desarrollo. Interesante propuesta de lectura. ¡Bon apetit!

Del redondelano Manolo Muíños en tierras de Castilla

Los mosenses andan liados con la Festa da Rosa y vosotros, choqueiros, con la Coca a vueltas, y eso me da más alas para contaros que hace unos días estuve hablando de Redondela con uno de los vuestros que tenéis por el mundo, Manolo Muíños, nacido en el 1966 de Redondela por culpa de Hermitas y Manuel en la parroquia del Muro, estudiante en el colegio Montecastelo de Vigo y en el Seminario de Tui, ordenado sacerdote en Salamanca... Tenéis no solo a un buen tipo sino a un tipo cualificado, experto y combatiente en el ring de las drogodependencias como presidente de la Fundación Proyecto Hombre Salamanca ascendido por sus méritos a la presidencia de 28 centros en España. Le entrevisté a 428 km y es un hombre cordial de lúcido discurso que cuando le pasé al gallego recordó con emoción sus años primeros en su villa natal, sus idas y venidas, sus pescatas con el conservero de La Cuca Ángel Rodríguez, ahora en estado de descansen armas tras pelearse toda la vida por darle prestigio a su producto en su bien y en el de Redondela. Pero yo os hablaba de Muíños, un redondelano de fe que goza con la Festa da coca pero pelea contra esa otra escrita en minúscula que no es una fiesta aunque parezca.