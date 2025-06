Participantes en la celebración del 70 cumpleaños de José Tato, exjugador del Celta en los años 70. / FdV

Por Tato, aunque sea con agua. Estos varones afanosos que veis, como tomando las aguas para quedar bien, acudieron a la villa balnearia para celebrar el 70 cumpleaños de José Tato, un mondaricense, exjugador del Celta en los años 70. A finales de los 90 fue entrenador de juveniles en el Covelo y todos los que habían sido sus pupilos en aquella época, con 25 años más, le hicieron una fiesta sorpresa que no sé si se correspondió exactamente con la sobriedad y al consumo de agua que predica el lugar o cedieron a otras tentaciones, pero fiesta dicen que fue.

Y Nidia saltó a la escena cantando «sufre mamón»

Mos anda liado con su Festa da Rosa y puedo afirmar solemnemente que si Nidia Arévalo, su alcaldesa, se mueve en la política con tanta soltura como baila al ritmo de Devuélveme mi chica, de Hombres G, el mismo Dios, que ya le dio buena presencia, le prolongará su mandato. Y fijaros que digo Dios, no cualquiera. Dígolo porque el viernes noche actuó Juan Magán ante varios miles de personas en el Pazo de Mos y, cuando pinchó ese tema, algo revolucionó las hormonas de la alcaldesa y saltó destemida al escenario sin soltar el bolso siquiera. Cantó tambien, secundada por miles de voces y yo no sé si vibró más la suya al grito de «devuélveme a mi chica» o al estribillo de «sufre mamón», porque de lo primero no creo que precise nada pero con lo segundo puede compensar ganas reprimidas en la política. Si yo tuviera decenas de años menos invitaría a Nidia y a su eficaz gente de Prensa al bar más canalla de Vigo —donde no se oiga a Hombres G— a un cóctel de amor suave (plátano, granadina...) en premio a su baile, consciente de que los marqueses de Mos me estarían aplaudiendo. Si llega la luz del día, un corpse reviver nº 2 para volver al trabajo.

A Manolo Conde, pregonero de la Coca a mucha honra

Anda mi amigo redondelano Manolo Conde nervioso porque, con todo merecimiento, le han propuesto que dé mañana el pregón de la Festa da Coca (y ya basta de confundirse con esa benzoilmetilecgonina adictiva, que la cosa no va por ahí) pero él ya tiene el discurso hecho, sin más pretensión que la sencillez que le caracteriza. Bien merece ser pregonero este hostelero que tuvo Casa Paco donde tantas veces gocé (y una vez me hizo tarta con mi nombre) a la misma entrada de Redondela, fundador de esa cantera de fútbol que es el Grupo Casa Paco 81 y redondelano hasta la médula que llora oyendo Polo mar de Redondela a mi admirado Amancio Prada. Llegan las Festas da Coca pero ayer estuve hablando de Ángel, de la Cuca, conservera que dio prestigio como tal a este pueblo, con el también redondelano Manolo Muíños, cura y figura principal de los centros Proyecto Hombre de España, Hijo Adoptivo de Salamanca donde reside pero que, paradójicamente, aún no entró, mira por donde, en la Orden de Xan Carallás a la que con mucho orgullo pertenezco. Bueno, seguiremos hablando.