El nuevo hospital de Vigo cumple 10 años

Las páginas de FARO DE VIGO nos lo recuerdan y un reciente ingreso en el mismo me ha dado tiempo para rememorar su poco conocido origen.

Allá por el año 2000 los defensores de la S. Pública convocamos a médicos, enfermeras, y sindicalistas para la elaboración de un estudio que determinara las existencias de recursos y cuantificara las necesidades existentes, que eran escandalosamente evidentes no solo en los apretados márgenes de nuestro viejo y querido hospital Xeral. El estudio puso negro sobre blanco las necesidades en atención primaria, salud mental, atención hospitalaria y demás y se publicó bajo el nombre de REVISAN 2000, es decir REcursos de VIgo en SANidad.

La marginación que en la atención sanitaria mantenía el Gobierno de Fraga a nuestra ciudad y comarca era intolerable y escandalosa y aireamos nuestras exigencias todo lo posible.

Allá por el año 2002 fuimos recibidos por el secretario del Partido Socialista de Galicia Emilio Pérez Touriño en el parlamento y al reconocerme por nuestra vieja amistad universitaria me preguntó delante de los asistentes: «Canto tempo Hixinio!! Qué tal por Vigo?

Moi mal Emilio le contesté sorprediéndole por mi cruda respuesta. «Si quieres ser presidente de Galicia tienes que ganar en Vigo y para ello tienes que hacer dos cosas: La primera apartar al dirigente local de tu partido y en segundo lugar venir por Vigo y prometer la construcción de un nuevo gran hospital». Mis palabras provocaron un prolongado silencio y al final Emilio afirmó: «lo pensaré y en cualquier caso iré más por Vigo».

Algún tiempo después recibí su llamada y me dijo: «tu primera petición está cumplida y para la segunda iré a Vigo cuando me organices una reunión con las personas que tú consideres debo conocer». Mi compañero e incansable activista sanitario que llegó a ser director del hospital Xeral, el Dr. Jesús Araujo Nores, conocido otorrino y yo reservamos una sala de reuniones en el hotel NH y reunimos a lo más puntero de la sanidad viguesa: asociacionistas vecinales, sindicalistas, enfermeras, celadores, médicos y también al ya tristemente desaparecido alcalde de Vigo Ventura Pérez Mariño. Presenté a los asistentes y les animé a tomar la palabra. Al terminar el fructífero diálogo y despedirse, Emilio me comentó en privado: «he quedado muy impresionado por lo que acabo de escuchar y lo consideraré seriamente».

Se acercaban ya las elecciones a la Xunta de 2005 y una llamada de Emilio me confirmó que incluía en el programa electoral la creación de un nuevo hospital para Vigo y para su gran área de influencia sanitaria. Bingo!

El resto ya es historia aunque no está de más recordarlo: El domingo 19 de junio de 2005 Pérez Touriño obtuvo suficientes diputados para convertirse en presidente de la Xunta en coalición con el BNG.

El lunes día 20 por la mañana realizaba yo las habituales ecocardiografías en el Xeral y alguien entró excitado anunciando: «¡está el Presidente en el hospital del Meixoeiro anunciando un enorme hospital en Vigo!». Fue para toda la gente que había luchado tanto para conseguir este legítimo objetivo un honor que su primer acto como presidente de la Xunta tuviese lugar en nuestra hasta entonces abandonada trabajadora ciudad, acostumbrada a no esperar nada del Gobierno de la Xunta y decidida como siempre a labrarse sola su futuro a base de creatividad, audacia y esfuerzo.

Pocas veces un político ha cumplido con tanta prontitud sus promesas y es justo por ello agradecerle pasados tantos años a Emilio Pérez Touriño con ocasión de este décimo aniversario a través de estos recuerdos personales ese poco frecuente mérito. No, ¡no todos los políticos son iguales!

Llegó el PP y el proyecto de hospital fue entregado a una empresa privada y recortado entre otros en unas 400 camas hospitalarias que ahora los colegas que me trataron estos días lamentaban. Ya es tarde.

Hizo la ciudadanía viguesa todo lo que pudo pero tal como al parecer dejó dicho Winston Churchill «cuando tus vaticinios se hagan realidad no se lo recuerdes a quienes los negaban porque no sirve de nada y además es de mala educación».