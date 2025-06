De miserias y miserables

Mientras las protestas contra las redadas migratorias de Trump se intensificaban en varias ciudades del país, JD Vance bromeaba en las redes sociales sobre su ignorancia acerca de «Los Miserables», el musical que vio estos días en el Kennedy Center. Presumía de desconocer la trama («trata de un barbero que mata a gente») ante la «risa histérica» de su mujer. La ironía, en este caso, es tan retorcida que es difícil pillarla. Hay varias opciones. Sabe de que va la obra y se percata de la paradoja. Sabe de que va la obra y hace como que no sabe de que va la obra. O realmente no sabe de que va la obra. De todas estas posibles interpretaciones, la segunda es la más creíble. Vance, licenciado en la Universidad de Yale, quería aparentar que no entiende de esos asuntos superficiales que tanto entretienen a los intelectuales, siempre enemigos y afeminados a los ojos de estos machos alfa del Pueblo, considerando que la cultura es un privilegio exclusivo de las élites, a fin de presentarse como un hombre sin formación, uno más entre los trabajadores humildes y sin estudios, cuando, en realidad, todo el mundo sabe que no lo es. Lo trágico no es que esta estrategia proporcione votos (siempre funcionó), sino la falta de pudor de algunos políticos cuando la ponen en práctica.

Que Vance eligiera este momento para publicar su comentario jocoso tampoco es baladí. Coincide con que el Gobierno de los Estados Unidos exhibe su rostro más autoritario y despiadado, en lo ético y en lo estético. El despliegue de la Guardia Nacional para reprimir las protestas se produjo poco antes de que Trump celebrara su cumpleaños con un desfile militar. Desde que el presidente republicano asumió el poder, la política doméstica en Estados Unidos se ha basado en medidas unilaterales, agresivas e intimidatorias, su diplomacia es confusa y grosera, y su doctrina es contradictoria, pues pasa del aislacionismo al imperialismo, de la ‘realpolitik’ más fría a un intervencionismo en política exterior que escandalizaría a los neocons. Lo más coherente ha sido, sin embargo, la actitud hostil e intransigente, tan poco democrática, ante todo lo que se abordaba, ya fuera la guerra en Ucrania, los arbitrarios aranceles o los errores en las deportaciones, invocando la sagrada voluntad popular para cometer todo tipo de excesos sin que nadie, ni jueces ni compañeros de partido, pudiera contradecir al líder sin temor a represalias.

Las redadas migratorias están provocando miedo en muchas familias. Y en algunas partes de Estados Unidos, además de un buen número de trabajadores honrados y entregados a los negocios de otros, son amigos, compañeros, estudiantes. Alguien conoce a alguien. Alguien conoce a alguien que conoce alguien. Para muchos esto ha dejado de ser algo que le ocurre a un «otro» deshumanizado en televisión. Es el vecino. La persona con la que habla todos los días. La broma compartida. Los favores de ayer. Gestos de afecto que hacían más por la diversidad que cualquier política implementada desde las administraciones. La cultura común estadounidense, sí, aunque en una realidad orgullosamente bilingüe. Y todo esto mientras los tanques se pasean por la capital para celebrar el cumple de un presidente caprichoso que condena al ostracismo a todo aquel que se atreve a retarlo. Es normal que Vance quisiera hacerse el tonto con «Los Miserables». Porque es lo suficiente listo como para descubrirse a sí mismo en uno de los bandos de la obra de Victor Hugo. Y no es precisamente el de los héroes.