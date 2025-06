Los cien años de David y Vanesa

Fiesta de celebración de Daviz Ruiz y Vanesa del Pozo / Cristina Rivas

Mirad qué asamblea gozosa junto a la mar de Vigo. Celebraban sus cien años David Ruiz y Vanesa del Pozo, pero sumados los dos, que acaban de estrenar 50 cada uno y de paso 25 de casados. Fue un cóctel seguido de una fiesta en el restaurante Albatros de la estación marítima de Vigo. Me manda la foto Cristina Rivas, que casó hace uno con Xavier en la finca de Silverio Rivas. Había una buena representación del sector empresarial de la carpintería metálica, sector en el que trabajan el propio David Ruiz (La Persiana), Juan Silveira (Carvigo), Emilio Domínguez, propietario de la carpintería del mismo nombre…

En La Marujita, de librería a bar y tiro porque me toca

Y por la noche me fui a La Marujita con los míos para tapear algo. Cuántas veces compré allí libros cuando era la librería Cervantes, pero es el sino de las mismas: esta acabó en restaurante, la de Ir Indo de Bieito Ledo en las galerías de Príncipe fue después tienda de estampación de camisetas y la de Jose Ulloa en la Gamboa, A Esmorga, ambas célebres durante el tardofranquismo, acabó como bar de copas Grial. Otra, La Papelería Española, en Príncipe, es ahora una óptica y la hermosa librería Beltrán de capital portugués, en Príncipe, es tienda de moda. La librería Porto, religiosa, creo fue bingo un tiempo y la de Fernando Pereira en los Llorones, Castelao, salón de juego. Hace dos años se cerró la librería Vigo en Joaquín Loriga; en 2018 San José en Carral... Se mantienen en la resistencia algunas como Librouro o como Cartabón en el Calvario, de la que hablaré en breve. Pero yo empecé hablando de La Marujita, donde de adolescente compraba libros y algo se mantiene del espíritu decorativo libresco, con un mobiliario vintage y un menú con brunchs, croquetas, gyozas, tacos, hamburguesas...

Mira Vigo Si quieres recibir la ventana diaria de Fernando Franco en tu correo activa este boletín en nuestra página web Me apunto

A vueltas con teatro infantil y la dramaturga Castro

Y ya que cito a la librería Cartabón , no me olvido de que allí, donde quedé con la dramaturga amiga Lola Correa, conocí el otro día a la salvaterrana de la cosecha del 71 Raquel Castro, que presentaba su libro Bonecas, premio O Facho de teatro infantil. Nos tomamos un vino, a Dios gracias. Me pregunto qué sería de la educación sin gente como ella, que con su creatividad e iniciativa, más allá de sus obligaciones estrictas como profesora de Lengua y Literatura, le crean a los alumnos un rico hinterland humanista. Es presidenta y fundadora de la salvaterrana Asociación de Teatro Alxén desde 1999 y todas sus obras —premiadas algunas— están destinadas a ser representadas por el grupo de teatro infantil y juvenil Ata Sempre. Lola Correa, allí presente, directora teatral, presentaba a los pocos días también en el Aula de Teatro de Gondomar su última pieza como dramaturga, escrita para los mayores de ese aula: A piscina. Recuerdo de Lola su importante labor como directora de en Vigo de las Jornadas de Teatro Alternativo, muy valoradas en lo ambientes teatrales de España.