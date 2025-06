Música solidaria

O Banco de Alimentos de Vigo celebrou recentemente o seu 30 aniversario cunha gala especial no Teatro Auditorio Abanca Afundación de Vigo. O evento contou co prestixioso guitarrista David Russell, convidado especial para conmemorar esta notável angueira.

Baixo a dirección de José Ramón Santamaría e os esforzos dun equipo extraordinario, esta organización benéfica, composta integramente por voluntarios, proporciona axuda alimentaria a aproximadamente 250 organizacións da provincia de Pontevedra. O seu traballo é esencial para axudar a persoas e familias necesitadas de toda a rexión.

É importante ter en conta que o Banco de Alimentos de Vigo forma parte da Federación Española e Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), que reúne 388 bancos de toda Europa. É unha organización completamente independente, apolítica, aconfesional e sen ánimo de lucro cuxo principal obxectivo é axudar ás persoas máis necesitadas.

Os Bancos de Alimentos xestionan doazóns de administracións públicas —UE, estado Español, comunidades autónomas, Diputacions e concellos—, así como achegas de empresas e particulares. Tamén organizan campañas de recollida e promoven a recuperación de excedentes de alimentos en condicións óptimas para o seu consumo. Grazas á colaboración con diversas ONG, colectivos sociais e entidades homologadas, evitan o desperdicio de alimentos e garanten a súa correcta distribución.

Nesta admirable Gala da Solidariedade, a elección do artista encargado da parte musical non puido ser máis axeitada. Tanto David Russell como a súa cónxuxe, María Jesús, son amplamente recoñecidos pola súa excepcional traxectoria altruísta e o seu compromiso coa solidariedade ao longo dos anos.

O repertorio escollido para esta ocasión foi absolutamente valedeiro. A noite comezou cos breves e fermosos valses do compositor uruguaio Carlos García Tolsa, unha obra romántica raramente interpretada, na que Russell extraeu maxistralmente todas as delicadezas e matices característicos desta música única. A continuación, interpretou dúas Danzas Españolas do modernista Enrique Granados, amosando o seu talento con finura e lirismo, propios do Romanticismo tardío, próximo ao Impresionismo, que define a música deste compositor de Lleida.

Un dos momentos máis memorables da actuación foi a sonata en tres movementos do compositor barroco contemporáneo de Vivaldi, Benedetto Marcello. A impecable técnica de Russell e o seu profundo coñecemento do estilo salientaron as fermosas melodías, ornamentos, contrapuntos e imitacións desta música galante cunha claridade exquisita. O programa continuou con dúas obras de Francisco Tárrega —Capricho Árabe e Recuerdos de la Alhambra— executadas con perfección e emoción que enmeigaron ao público.

A noite culminou con Malagueña, op. 165 e Asturias de Isaac Albéniz. Escoitando música española nas virtuosas mans de Russell, pódese entender perfectamente por que gañou un Grammy Latino: o seu talento excepcional e a súa capacidade para recoller e transmitir toda a beleza e a emoción da música española é simplemente maxistral.

En conclusión, foi unha velada verdadeiramente extraordinaria, na que a música non só cativou e conmoveu, senón que tamén destacou con sensibilidade e beleza o inestimábel traballo social do Banco de Alimentos de Vigo.

Non podemos deixar de expresar o noso máis profundo agradecemento aos participantes neste evento pola súa xenerosa contribución á sociedade, un xesto que deixa unha pegada imborrable nos corazóns daqueles que máis o necesitan.

*Profesor e exdirector do Conservatorio Superior de Música de Vigo e do Profesional de Ourense