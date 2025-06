Los Hernández-Cañizares, en el Massarelos House de Oporto

El clan familiar Hernández-Cañizares, en la inauguración del hotel en Oporto. / Jesús Moraime

Jesús Moraime acaba de inaugurar Massarelos House, uno de los hoteles más bonitos de Oporto. Para celebrarlo invitó a todo su clan familiar, los Hernández-Cañizares, que llegaron desde Vigo y Madrid, para disfrutar durante cuatro días de las bellezas artísticas y botánicas de la ciudad. También del baile, la juerga y la diversión, que con Moraime siempre está asegurada. En días pasados también estuvieron por Massarelos las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú y Ariadna Gil, que representaban en el teatro São João. No pudieron escoger mejor alojamiento. Paz y magia en el jardín y el mejor arte portugués en las habitaciones. Miradlos, qué bellos lucen.

De la música en el barrio viejo a los nigrán caracoles

¡Vaya marcha la del barrio viejo el sábado tarde! En la plaza de la Constitución, el Princesa de Charo celebraba su 25 aniversario con actuaciones y un protagonismo de público no sé si rockabilly por su estética pero si no algo parecido. Al mismo tiempo,dos apagados sudamericanos cantaban boleros en la plaza de la Princesa y, a un tiro de piedra, en la Porta do Sol, desfilaba no sé qué banda de tambores con su atronador sonido en dirección a Príncipe. Yo de allí partí con Fernando do Monte al volante para Nigrán a charlar con Ferran Botifoll (no estaba su Marien), director del grupo teatral Denigrantes Comediantes. En el bar Michigan, de dueño catalán creo, nos comimos unos caracoles bien transitados en la cocina.

El grupo de teatro amateur "Denigrantes comediantes" / D. C.

En el Águila con el escultor Armando y el pintor Miranda

A la atardecida, ya de vuelta en Vigo, quedé en el Águila con el escultor Armando Martínez, que a la sazón estaba con el pintor José Miranda, cuya obra siempre me gustó y se mueve con soltura por diferentes técnicas artísticas y temáticas, desde la mar al retrato aunque lo suyo es la técnica mixta y, sobre todo, el collage. Tanto Armando Martínez como Miranda forman parte de los casi 40 artistas que, en un espectáculo inusitado, presentará Beny Fernández en las galerías Durán todo el mes de julio a razón de dos por cada antiguo comercio. Una característica de José Miranda es su participación en muchos concursos de pintura rápida por la Galicia toda, y este mismo sábado lo hará en Porriño.

Mira Vigo Si quieres recibir la ventana diaria de Fernando Franco en tu correo activa este boletín en nuestra página web Me apunto

Memorias de Cara «B»

Hoy jueves, a partir de las doce, el periodista y escritor vigués, Fernando Domonte, mantendrá un encuentro-coloquio con el Club de Lectura de la Escuela de Idiomas de Vigo, en torno a su último libro, «Memorias de Cara B», en el que se compendian 25 entretenidos relatos en los que podemos descubrir la intrahistoria de un acontecimiento o el inopinado carácter de algunos de los artistas que asoman en sus páginas, como Manuel Manquiña, Dorotea Bárcena, Laxeiro, Lodeiro, Xosé Guillermo y un largo etcétera.