As primeiras preguntas que xorden cando alguén é convidado a visitar a Biblioteca das Madeiras do Mundo son:Libros de madeira? Como é iso posible? Teñen páxinas e pódense abrir? Cando se produce o achegamento, as preguntas cambian, os prexuízos desaparecen, a mirada cambia atrapada no sublime e na emoción de atoparse con algo nunca imaxinado. Madeiras formateadas, semellantes a libros ou contos, dan paso a múltiples linguaxes con narrativas propias, con gran contraste e diversidade de enfoques segundo o perfil de cada persoa que participa no proxecto coa súa intervención sobre elas. Todos os horizontes imaxinarios teñen un lugar. Perspectivas alegóricas e poéticas. Poesía visual na que descubrimos o inesperado, coma un xoguete de sombras que harmoniza o robusto co sutil. As ideas xerminan, como chamas de vida, con ritmos imprevisibles para romper as fronteiras de tópicos, costumes e estereotipos. En cada libro, o autor, seguindo as pegadas da memoria da árbore deixa ou transmite as da súa propia memoria nun encontro íntimo esencial onde a consciencia individual establece unha relación harmoniosa coa esencia da madeira. Trátase de tecer lazos de literatura e arte desde o bosque e non esquecer o cordón umbilical de onde procedemos. Volver á simbiose primixenia contra o sintético e irracional. Libros que nos sitúan ante un espello de reflexión sobre a madeira e a nosa relación con ela. E sobre a vulnerabilidade das árbores que non deixa de ser a nosa.

10 anos, 265 libros