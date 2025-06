Otro vigués en la élite del Fútbol Español, Yago Santiago. / Faro

Mira por donde, tras la exitosa temporada del RC Celta y su clasificación para Europa, otro vigués, hoy en las filas del Elche, estará la próxima temporada en la Primera División de la mejor Liga del Mundo: Yago Santiago. Yago (abajo, izquierda), ya de niño correteaba por la Alameda viguesa siempre con su balón, hasta comenzar a jugar primero en el Areosa y posteriormente en los infantiles del RC Celta. De Aquí se fue al Tottenham Hotspur con 16 años, y allí creció y aprendió mucho hasta los 21 años en que ficha como profesional por el Elche. ¡Bien por Yago!

Un garbeo por Tomiño, a chamullar con Mané

Lié al periodista y ahora escritor Fernando do Monte (Contos de beiramar, Memorias de cara B )y a la cordial excocinera Lolo Domínguez «Lolailo» y dimos un salto a Tomiño a conspirar, chamullar y arreglar el mundo con Mané Villa, no sin echar de menos a Peixoto, que anda un poco averiado. Tomiño es tierra de artistas como Antonio Fernández —cuya asociación preside Mané—, Pousa, Picallo, Xurxo Vázquez, Nando Álvarez... y alcaldea con buen tino el lugar Sandra González (no pienso decir bella y brava alcaldesa). Quedamos para comer en los Pedregales, donde no pocas veces visité a Mario Guerreiro, que ya se fue pero tiene allí a su Lucha en la cocina, a David y Mario Martínez en vanguardia y a Alba, que yo conocí de niña, hecha ya una enóloga de tronío para los vinos de la casa. Un pulpo, escalopines y unos chocos nos dieron vida aunque salvo Mané, que es de suyo sentencioso, no conseguimos arreglar el mundo.

Y una nueva tapería en el 0, con Elaida en la cocina

Si es una tapería, como ellos dicen, tienen un servicio muy profesional, de restaurante, y a eso ayuda Manuel, que trabaja como un maitre. No teníamos grande apetito y me fui con el abogado Nemesio Barxa y Maribel Collazo a la tapería Elaida, en Elduayen 8, junto a la elegante Favorita, inaugurada hace unos meses. Pues digo que no solo fuimos atentamente servidos sino que saboreamos una tortilla —su buque insignia— de la que solo quedó la memoria, unas croquetas de choco que ni en Redondela, un pulpo como Dios manda... Claro, luego supe que, si en la cocina está Elaida Paulista, que conocimos más de 15 años en La Aldeana, al frente está David Romero, al que ya vimos en su tapería de San Roque, que les quedó pequeña y se lanzaron al kilómetro cero. Bodega, de buen gusto y sobrada para una tapería. Ojalá todas las taperías fueran tan cumplidas. Y con buena terraza.