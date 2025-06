Mulleres Salgadas quiere mostrar su malestar e indignación en relación con la reciente dimisión de Alfonso Villares de su cargo como conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia

Desde el respeto a la presunción de inocencia y al trabajo de los tribunales de justicia deseamos resaltar varios puntos:

En primer lugar, nuestro apoyo a la víctima. Nos preocupa especialmente la revictimización que está sufriendo debido a la comunicación de su identidad a medios de prensa. Exigimos responsabilidades sobre este hecho, que nos parece gravísimo tanto para ella como para todas las mujeres que han sufrido, sufren o pueden sufrir violencia machista.

La violencia machista no es un asunto privado, como ha declarado Alfonso Villares en su dimisión, quien circunscribió los hechos a «su esfera estrictamente personal», sino que es un asunto público. Así se estableció en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). La Xunta de Galicia, Consellería de Política Social e Igualdade, dice en su web que «entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respeto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad». La puesta en escena del acto de dimisión, cojn la presencia en primera fila de mujeres como la directora xeral de pesca, la actual conselleira do Mar, la directora del Intecmar y otros altos cargos de Mar, solo puede interpretarse desde el refuerzo y la transmisión de los mandatos heteropatriarcales, origen de la violencia machista, por parte de las propias mujeres.

Los aplausos finales y el abrazo y apoyo del presidente suponen un retroceso y contribuyen al negacionismo de este tipo de violencia.