La Peña del Extribo (con x). / Faro

Deportistas los hay de muchas clases entre ellos de salón que no mueven un músculo por el riesgo que tiene para la salud menos el cerebro entendido como tal. Aquí tenéis unos viejos jugadores de mus vigueses, que por su apostura casi arrogante podréis suponer que es el equipo campeón de primera división de la liga Mus-Mar, provincia de Pontevedra. De pie, de izda. a dcha., Loren, Juan, Yago, Emilio Clavo, M. Cuquejo, Benito y M. Pérez. Una liga muy reñida y al final le sacaron 4 puntos a los tres siguientes.

La muy sabrosa Orden de la Cigala, presta para Julio

Podemos llevarnos las manos a la cabeza si buscamos cuántas asociaciones culturales, folclóricas, artísticas, culturales... hay contabilizadas en Vigo aunque a mí me interesa la muy gastronómica Orden de la Cigala que preside Enrique Rodríguez Covelo, porque en julio ante decenas de cofradías me impondrá no sé qué título de Hermano.

Estuve tomando un café con su secretario, Alfonso Taita, que me educó sobre la materia y recordó que molusco tan preciado no se comercializaba en 1950 y 60 pero hoy es inalcanzable para mucha gente. ¡Viva el copo, invento que tantas cigalas ha logrado y la raspita, que tanto han copiado por el mundo! Desde que en 1993 hijos del mar crearon en Marín la Orden de la Cigala, con su fiesta, de la que uno fue pregonero allá por los 80 apenas han fallado un año aunque en 1993 pasa a Poio y a partir de 2023 en Vigo. Que Dios ampare este marisco, el único que no afecta al colesterol, y con tres sabores.

«Vantaxes e inconvenientes de case todo», cosas de Cermeño

Habrá que ir mañana miércoles a la librería Cartabón (Urzáiz 125), a las 20, a la presentación del libro de Xosé Cermeño Vantaxes e inconvenientes de case todo, un libro de prosa breve escrito para personas escépticas y perplejas. Y no solo para ellas. Los amantes de la lectura son bienvenidos a estas páginas, quienes disfruten de explorar un poco, dejándose llevar y sorprender. Al atractivo que despierta el título, se añade el de la Guardia de Corps del autor: Ánxel Vence, compa de guerras periodísticas y otras no declarables, y el editor de Galaxia Marcos Calveiro, al que le hice hace poco entrevista por el 75 aniversario de su editorial.

Ay, Miguel , «Tantas veces junio»

Estoy en espera de que me llegue Tantas veces junio, el libro de poemas de Miguel Vigo, ganador del segundo premio del Vigo Histórico de la Diputación y la editorial Elvira, como ganó Un hombre con dos historias. Ya dije que a Miguel lo conocí en otras guerras, si mal no recuerdo hosteleras, pero no le conocía su pulsión poética, al parecer siempre insatisfecha por lo mucho que aparece en todas partes, como con el grupo Desafiando Sombras.