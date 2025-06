Dudas e inquietud por la PAU

Inicio de la PAU 2025 en Vigo

Aunque pudiese sonar demasiado dramático, la realidad es que miles de jóvenes gallegos se han jugado una parte de su futuro estos días. Son 13.000 los chicos y chicas que han estrenado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un modelo que introduce notables cambios en los criterios de evaluación. Dejando al margen los detalles del nuevo sistema, con sus ventajas e inconvenientes, la primera consideración que cabe formular es la sorprendente, y preocupante, dificultad que han tenido las administraciones –las de un color y la de otro– para darle estabilidad a un modelo que es clave en el acceso a la universidad y, por extensión, determinante en las aspiraciones de los jóvenes que participan en él.

En las últimas tres décadas, el sistema educativo español ha cambiado cinco veces de selectividad, siempre al calor de una nueva ley educativa que aspiraba a ser la definitiva y que nunca lo ha sido. Es difícilmente entendible ese continuo vaivén. Los profesores, los métodos pedagógicos y los planes de estudio no pueden estar sometidos a esa permanente prueba de estrés, como si el método de ensayo y error no tuviese consecuencias.

Mucho más cuando año tras año se ha comprobado que el acceso a la selectividad era injusto y desigual dependiendo de la comunidad en donde se realizasen las pruebas. Porque ni las preguntas eran las mismas –el grado de dificultad ha sido variable– y, quizá lo más importante, el criterio de corrección tampoco.

La nueva PAU nace con una doble finalidad. La primera puramente pedagógica. El modelo competencial que promueve aspira a que los alumnos no sean meros transmisores de conocimientos que han asimilado en un ejercicio estrictamente memorístico. Ahora se les exige una mayor profundidad de conocimientos, han de dominarlos para aplicarlos a contextos más amplios. Los promotores de la PAU demandan del estudiante capacidad de análisis, espíritu crítico, pensamientos razonados y resolución de problemas. Además, se muestran más rigurosos en aspectos como la presentación, la exposición coherente de los textos o la corrección gramatical, léxico y ortográfica. Y se introduce por primera vez un elemento de penalización (hasta el 10% de la nota). En suma, la PAU va dirigida a alumnos más maduros, que tengan una visión de 360 grados y no solo conocimientos puntuales de una materia concreta. El cambio es muy notable.

La reducción del formato con la desaparición de la optatividad (todas las materias son obligatorias y solo se ofrece un examen por asignatura) persigue la homogeneización de las pruebas, reduciendo las diferencias entre comunidades autónomas. Y la formulación de las preguntas (divididas en tres bloques: una redacción abierta, otras respuestas más concretas y una parte final tipo test) también trastoca intensamente lo conocido hasta ahora. Mucho más después de los últimos años en los que se percibió cierta manga ancha tras el covid.

Es, como se ve, un modelo que rompe con el pasado y precisamente es en este aspecto en donde radicaban las dudas, incluso los temores, de los estudiantes. No existen antecedentes ni referentes a los que agarrarse. Los alumnos han ido a ciegas, expectantes, o angustiados. Durante el curso solo han podido trabajar con un modelo de examen, cuando en convocatorias anteriores han podido hacerlo con diferentes tipos. Además, el hecho, nada banal, de que la PAU se aprobase con el curso en marcha no alimentaba la seguridad de los estudiantes, ni siquiera de los docentes. Esa premura no es el mejor de los caminos para transmitir seguridad a nuestros jóvenes, quienes de forma atropellada han tenido que dar un volantazo y cambiar de carril para desviarse hacia otro destino. Veremos los resultados.

Los profesores más críticos auguran una caída en las calificaciones en esta primera PAU. Consideran que no se han dado las condiciones –la primera disponer con suficiente antelación del modelo y de los criterios– para optimizar su trabajo diario en las aulas. Frente a las posiciones pesimistas, los impulsores de la PAU mantienen que en el fondo nada ha cambiado. Que aquellos alumnos que hayan resuelto con solvencia el bachillerato no tendrán mayores dificultades para superar la selectividad. Además, se enorgullecen de implementar las pruebas de selectividad más homogéneas y uniformes, es decir menos desiguales, de la historia, con lo que de forma implícita están reconociendo lo que algunas comunidades, con Galicia a la cabeza, han venido denunciando: que la selectividad era un proceso injusto y discriminatorio, que penalizaba a los alumnos de algunas comunidades –por cierto, siempre las mismas– respecto a los de otras.

Sin embargo, la PAU no concluye con la aplicación de un nuevo modelo competencial ni con la realización de los exámenes. El proceso termina con la corrección de las pruebas. Queda por ver si también en este aspecto existe uniformidad o si, una vez más, constatamos la pasmosa inflación de calificaciones que se producen en algunos territorios, en los que los sobresalientes son moneda corriente. Esa será la prueba del algodón.

En el último año en Galicia casi la mitad de los alumnos superaron el siete (sobre diez) de nota. Sin embargo, en medio centenar de carreras del sistema universitario gallego se exigió más de un diez para acceder a una plaza, con lo que los alumnos tuvieron que realizar la prueba voluntaria (que puntúa hasta el 14). Uno de cada cuatro alumnos no pudo acceder a su primera opción de carrera y el 70% de las vacantes ofertadas se cubrieron con la matrícula ordinaria de la selectividad (es decir, quedaron excluidas para los que la realizaron en la convocatoria extraordinaria de julio).

Estos son los datos más recientes con los que deberemos comparar los resultados de la nueva PAU (que pesa un 40% sobre la calificación final del alumno, el otro 60% corresponde al bachillerato). Veremos cuando se den a conocer las notas finales si esta PAU es el camino correcto, un camino que nos acerca a otros modelos como el francés o el portugués. Si ha cumplido con las expectativas y sobre todo si, digan lo que digan las calificaciones definitivas, se mantendrá en el tiempo o si, por el contrario, estará sometida a nuevos cambios y correcciones. Porque la experiencia acumulada en las últimas décadas mueve a cualquier cosa menos a la confianza.

