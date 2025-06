O galego como variedade do português está na Uniom Europeia desde 1986

A ociosidade deve ser umha das caraterísticas mais conhecidas de alguns representantes da classe política, outra nota distintiva poderia ser o seu escasso interesse por formar-se e estudar permanentemente, pois a sociedade está em permanentes mudanças e exige atualizar os conhecimentos, em caso contrário constituiriam um grave perigo para os cidadaos. Em vários artigos publicados no FARO DE VIGO temos explicado e analisado o tema das línguas na Uniom Europeia, apenas mencionamos os títulos e as datas destes: A Galiza, Portugal, o Brasil e os PALOP (5-I-2023), Murguia, País Basco, Portugal, Catalunha (14-II-2023), O galego oficialista nom é umha língua global (28-II-2023), A relevância do galego-português na Europa (7-VI-2023).

Reproduzimos a seguir alguns postulados básicos e essenciais: (a) Com a implementaçom de todos os processos para unificar o idioma galego-português, os territórios constituiriam a terceira comunidade lingüística do mundo ocidental com o maior número de falantes; (b) Devemos ter sempre presentes as ideias de Murguia quando asseverava que o galego era umha língua falada por mais de vinte milhons de pessoas; (c) O galego oficialista nom é umha língua global porque nom toma em consideraçom todo o português e variedades no mundo, nom é mais que um galego esfarelado, umha variedade dialetal e vulgar do castelhano; (d) O galego-português já está na Europa desde o ano 1986. O 29 de janeiro de 1988 no Centro de Conferências “Albert Borchete” de Bruxelas nas sessons de trabalho do “Bureau international pour les langues mois Répandues” estivemos como observadores pola Galiza José Luís Fontenla, Isaac Alonso Estraviz e a autora deste texto, expressamo-nos em galego-português e os intérpretes nom tivérom problemas para traduzir; (e) O euro-deputado José Posada nos seus exercícios em 1993-1994 e em 1999 nom achou dificuldades para ser interpretado, de interesse foi o seu «Relatório» e solicitou promover um acordo com Portugal seguindo o modelo usado por Flandres e a Holanda, até o Presidente Egon Kleps considerou umha variedade do português a língua falada na Galiza; (f) O segundo euro-deputado galego Camilo Nogueira asseverou: «o galego, por fortuna, pertence a um sistema lingüístico que se estende por diversos continentes» e defendeu a sua convergência no sistema galego-português.

Defendamos a ideia da “Galiza célula de Universalidade” e deixem de fazer o ridículo, com a quantidade de reclamaçons que deve fazer a Galiza (agricultura, pesca, estradas, portos...) os nossos representantes talvez por ignorância culposa estám a lesar gravemente os nossos interesses.