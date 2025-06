Integrantes de la Peña del Chincho dejan constancia de uno de sus encuentros mensuales. / FdV

Apuesto doble contra sencillo que estos que veis conforman la peña más antigua del naval de Vigo, con más de 50 años de existencia y encuentro mensual. Me gusta porque está compuesta por trabajadores y luchadores de los astilleros Vulcano en tiempos difíciles, supervivientes de aquellos tiempos duros en que hubo que ganarse muchos derechos laborales a pulso. Ahí veis a Antonio SanGabriel, César Guillarei, Paco Domínguez, Benigno Campos... entre otros como ellos.

Un sábado teatral con Lola en el Aula de Gondomar

Me fui con mi Lola Correa, profe de teatro, dramaturga, a la librería Cartabón de Vigo, a la presentación de Bonecas, Premio O Facho de Teatro Infantil 2024, de Raquel Castro, ilustrado por Komorevi. Ya hablaré de eso. Luego nos tomamos un vinito en amor y compañía y allí supe por Lola que este sábado, a las 20 h., tenemos en el Aula Municipal de Teatro de Gondomar su pieza A Piscina, que representará el grupo de mayores. Bien hace Paco Ferreira, alcalde del lugar, en respaldar esta Aula de Teatro que también tiene grupo infantoadolescente, porque es mucho lo que da la práctica del teatro al ciudadano, llegando a convertirse en algo radicalmente terapéutico en el caso de los niños, colgados entre pantallas. Bueno, el caso es que mi Lola lleva allí como maestra muchos años, escribe las piezas teatrales para uno o para otros.... Claro, yo conocí a Lola en el siglo pasado, cuando dirigía las jornadas de teatro alternativo de Vigo, luego como directora de «Escenas de cambio» en Santiago, y si no la conocí sentimentalmente fue porque no me dio tiempo ni quiso. Y el sábado, si no marcho a sabe Dios donde, veremos lo suyo en Gondomar.

Teatro Ensalle: Inconfesables actos de fascismo ordinario

Ya me gustaría hablaros de bares pero al que fui ayer no merece ni un chavo, que Dios les perdone a sus dueños, así que sigo la línea inicial y continúo con teatro. Claro, porque en el Ensalle (Chile 15), espacio ya de larga y muy digna trayectoria, os ofrecen este viernes, sábado y domingo a las 20 h., una obra cuyo título por sí mismo me parece un gancho por lo que amenaza: Inconfesables acto de fascismo ordinario. Me dicen los de allí que es una propuesta de anticonferencia en la que el dramaturgo y performer Julio Fernández Peláez nos muestra una serie no acabada de acciones atravesadas por la idea de un fascismo que ha pasado de ser latente a ser argumento firme de la realidad (que como realidad se representa a sí misma). Y ya os adelanté pero lo recuerdo que este sábado , en el auditorio del Ayuntamiento y como parte del I Certame de Teatro Amador, estarán a las 20 h. los de Fauna 113 con su obra Os veciños do lado. Una pareja convencional recibe a otra a cenar en su casa y...