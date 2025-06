¡Vivan los del Somascos!

Promoción del año 72-74 en el colegio P.P. Somascos de A Guarda / FdV

A Guarda es para FARO un espacio de fidelidad lectora y con razón sobrada hoy os traemos a estos amables ciudadanos tudenses en un día, sin imaginar que iban a reencontrarse así como los veis, compartieron la promoción 72-74 en el colegio P.P. Somascos de A Guarda. Por decir nombres, Pepe Blanco, Rosa Español, Asun, Mariajo, Guisantes, Cristina, Mari Carmen, Gil, Boro, Lastra, Bernardo y Pablo. Felices ellos.

Morris, ¿por qué todo ahora en tus felices 60?

¡Hombre, Morris, tierna flor de invernadero a veces, malvado sin cortapisas otras, fénix de los prodigios teatrales! Le encontré a mi Antonio Durán cerca del antiguo Telmo’s y nos dimos un rápido saludo porque iba a una de esas entrevistas coñazo a que sometemos a los de su calaña teatral, pero le noté cansado al hombre y con una pregunta rondando su cabeza: ¿Por qué, oh Dios mío, me demandan tanto para cine, y teatro y amor justo ahora que friso la sesentena? Claro, Morris venía de la superobra teatral 1936, había recién acabado Monstro de André Goteira rodada en Terra Chá... y fuentes solventes afirman que anda en el amor al límite de sus fuerzas varoniles. Sí, sí, seguro que anda ya en la fase de acumulación de capital que diría Adam Smith pero Morris nunca fue hombre obsesionado por meter nada bajo el colchón (no digo arriba). Sé que es posible que trabaje en breve en otra pieza en Vigo y sobre Vigo de la que tengo título y argumento pero me ponen mordaza. ¡Ah, Morris, cariño, que te conozco desde antes de aquel Celtas sen filtro magnífico que estrenasteis en los 80 como Artello y, sin embargo, te quiero!

Antonio Durán ,"Morris". / Alba Villar

¡Pardiez con la Agoeiro, un sello local hecho todo un nacional!

Por azar peluquero cayó en mis manos el libro Lo que perdura, de la viguesa Laura Cascan y, cuando vi que era la editorial Agoeiro me pregunté qué formiguillo anidaba en la misma que tantos títulos veo de ella. ¡Pues desde que se fundó hace apenas cinco años llegó a 320! Empezó siendo un pequeño sello local vigués y hoy ya es un conocido sello nacional, con libros de firmas como el autor del «Fantasma de la ópera» Gaston Leroux, Josemaría Escrivá de Balaguer, el cuñado de la reina Letizia, Gavin Bonnar... Para la Feria del Libro de Vigo Ediciones Agoeiro presenta novedades locales. La enfermera Charo Prieto, autora de Última carta para Virginia, trae su novela El molino de la vergüenza y el escritor Óscar Vázquez nos ofrece La noche que Andrea desapareció. Y traerá también a firmar a su autora la miss España 1997 Inés Sainz, autora de Seducir con tus sentidos, y al conocido escritor y politólogo Javier Santamarta de Pozo. ¿Qué os parece?