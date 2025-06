Marín, ventana al mar

Desde hace unos años hasta hoy, hemos oído, por parte de partidos políticos y corporaciones municipales, la necesidad de abrir una ventana al mar. Este slogan, que se conoce desde los años setenta, que fue creado por el historiador José Torres, como slogan publicitario de “Marín turístico”. “Una ventana al mar de nuestra ría”, que nos parece más acertado que alguno para nuestra Villa. Bien, comparado con otro slogan que se usan, no hay comentarios ni comparaciones, lo cierto es que este de “Ventana al Mar”, lo han llevado algunos partidos políticos en las elecciones, últimamente como propaganda electoral, y en otros casos como una necesidad real.

Estas semanas atrás, el Bloque municipal ha intentado conseguir esta ventana presentando una moción o petición en la Cámara de Diputados, que fue denegada, tanto por el puerto como por la Escuela Naval. Naturalmente, nosotros entendemos, y el Bloque debería saber, que es un partido político y cobra de los marinenses, que no es una cuestión que no se soluciona necesariamente así ni mucho menos. No es la Cámara de Diputados el lugar idóneo ni oportuno para plantear y resolver estos temas, sino que es una gestión que debe hacer la corporación municipal.

Estos problemas se tratan de solucionar mediante un estudio minucioso y detallado de la petición, por profesionales competentes. Explicar claramente las necesidades y presentar una alternativa por lo que se solicita, para no dejar las instituciones sin los servicios que realmente necesitan. Y hay que negociarlo directamente con el organismo del que dependa, llámese ministerio o dirección general.

Bien, pero aparte de eso, cosa que ya hemos expuesto en nuestro comentario semanal en otras ocasiones, la ampliación última del puerto se hizo sin respetar lo que estaba previsto, que era prolongar el muelle comercial de Marín, en dirección nordeste y sobre él se construirían los atraques y espacios necesarios. Y por tal motivo, la corporación municipal en 1983 se opuso totalmente a esta ampliación al no cumplir con lo prometido, y que tapaba a Marín toda la salida al mar, incluso la visual.

De modo que espabile la corporación, y si quiere abrir Marín al mar tendrá que trabajar duro y hacer las cosas con sentido y posibilidades de conseguirlo, no así a lo loco. Las cosas hay que hacerlas con sentido y completas para que no quede nada atrás, y con claridad. Por eso es necesario hacer un estudio profundo de la situación y la petición, justificándola correctamente y ofreciendo las posibles soluciones. Para que todas las partes queden servidas.