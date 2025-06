León XIV, un papa ¡figura!

Algunas veces son los periodistas de oficio, y en este caso también de raza, los que definen mejor que nadie la realidad de las cosas. Por su veterano olfato y por expresarse de modo más inteligible que los llamados técnicos del asunto. Así con excesiva frecuencia los expertos científicos son muy teóricos, los vaticanistas de renombre y relumbrón no dan una y los sesudos profesores académicos se suben tan a la parra, que resultan demasiado abstrusas las explicaciones que dan sobre algunas cosas; y luego un sencillo pescador, lobo de mar, o un curtido labriego nos las muestran con sencilla clarividencia. Quizá sea porque en verdad quien sabe de cocina es por haber metido muchas horas y de zapatos, también por haber golpeado muchas suelas. Eso pensé cuando escuché las palabras del veterano periodista Matías Prats —de casta le viene al galgo— agradeciendo la concesión del Premio Bravo (sección televisión) el pasado día 2 de junio en la sede de la Conferencia Episcopal. Los Premios Bravo los otorga cada año la Comisión Episcopal de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal para trasladar el reconocimiento de la Iglesia en España a los profesionales de la comunicación, en sus diversas facetas por su «servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos».

«Los cardenales han regalado a la Iglesia a ese hermano en el episcopado que ellos saben que destaca por su espiritualidad»

Bueno, pues uno de los elegidos este año y que acaba de cumplir sus bodas de oro como profesional del periodismo, ha sido el presentador de los Informativos de fin de semana de Antena 3. El jurado dijo reconocer en él que «hace visible una concepción de la información basada en el rigor, la seriedad y la veracidad» y, siempre que es posible «con un buen humor marca de la casa».

Matías Prats, ante el jolgorio general, comenzó su pequeño discurso de gratitud, micro en mano diciendo con ironía: «Tener un micrófono delante y no usarlo para un Matías Prats es un pecado. Y no hacerlo en este entorno sería doblemente pecado». A partir de ahí, defendió con convicción que el periodismo «debe ser honesto, imparcial, equilibrado y que respete, por encima de todo la verdad». «A esto me he dedicado hasta ahora, dijo, y ahí voy a seguir el tiempo que me quede». Ya más en serio y como profesional de los medios comentó que en cinco décadas el periodismo ha cambiado mucho y «esta profesión se mueve hoy entre la inmediatez, el vértigo, la exclusiva o la reflexión y buscar la realidad de las cosas». «Siempre he intentado abrazar esta segunda postura en mi carrera», aseguró, para subrayar también que a lo largo de su trayectoria ha tratado de «dar más de lo que he recibido» y se preció por ello de tener «la conciencia tranquila».

Refiriéndose a la reciente actualidad eclesial explicó que estuvo cubriendo para Antena 3 el pasado cónclave y recordó que era la quinta elección papal que cubría como periodista. Y bromeando Matías Prats, como si fuera un hincha futbolístico de los grandes equipos —que así nos hemos sentido los católicos al finalizar el último cónclave—, el premiado no dudó en valorar la labor de los cardenales electores y particularmente los españoles, para añadir que los electores «por ciencia infusa, por el Espíritu Santo, por su propio conocimiento, al final votaron excelentemente bien». Y mezclando el tono reflexivo con su particular humor, concluyó sus palabras celebrando la elección de «un gran papa León XIV. Ha sido el fichaje de la temporada… quizás el fichaje del siglo. Y, como diría un castizo, el americano… es un figura».

Efectivamente, los cardenales electores han regalado a la Iglesia de nuestro tiempo a ese hermano en el episcopado que ellos saben que destaca y sobresale por su espiritualidad, formación, experiencia misionera y curial…

Para ser papa, ¡un figura!, calificativo que admite también la Real Academia.