El legado de Caballero

El gobierno de Abel Caballero ya tiene edad para votar o conducir un coche. Son varias las generaciones de vigueses que no recuerdan a otro alcalde en Praza da Estrela. Dieciocho años de gestión ininterrumpida: los primeros ocho en coalición con el BNG y, desde 2015, con una mayoría absoluta que se ha convertido en una anomalía en la España política actual. Tiene su mérito, eso es indiscutible. Algo habrá hecho muy bien este hombre para que una legión de vigueses siga apoyándolo elección tras elección.

Cumplimiento de un hito

El pasado lunes, Caballero celebró este hito acompañado por su mujer, Cristina; todos sus concejales, cargos estatales de su máxima confianza, como David Regades y Abel Losada; alcaldes socialistas del área metropolitana y el secretario xeral del PSdeG, entre otros. Destacó logros como la humanización de calles, la transformación del Vigo Vertical —rampas, ascensores y escaleras mecánicas—, el nuevo Plan Xeral, la deuda cero o la reforma del estadio de Balaídos, entre otros muchos proyectos. «Es un privilegio y una inmensa honra», aseguró.

Y, como es habitual, atizó a la Xunta por una deuda histórica con Vigo que cifra en varios miles de millones, y por las zancadillas que —asegura— tanto el ejecutivo de Núñez Feijóo primero como el de Rueda ahora ponen a la ciudad para debilitarlo. Esta parte política, estoy seguro, es la que menos interesa a los vigueses, que cuando votan a Caballero, lo hacen más por su gestión que por su eterno enfrentamiento con San Caetano. Porque es innegable el cambio, para bien, que ha experimentado la ciudad en estos 18 años: en habitabilidad, calidad de vida y en la imagen de marca que proyecta más allá del Padornelo, con el Celta y la Navidad —sí, también eso— como estandartes.

Mérito

Así que no le restaré mérito al alcalde. Todo lo contrario. Lo que me pregunto —y no seré el único— es si ha aprovechado al máximo la confianza absoluta que, desde 2015, los vigueses le han dado. Si con el poder y la libertad que otorgan 19 de los 27 concejales de la Corporación Municipal se podría haber hecho más… o mejor. Como en todo en la vida, seguro que hay margen de mejora. Y en ese margen, el entendimiento con otras administraciones —incluida la Xunta, por difícil que sea— es fundamental para seguir impulsando a Vigo en este siglo XXI.

De hecho, todos los grandes proyectos de la ciudad —especialmente los de infraestructuras— requieren de un consenso que rara vez se ve. Las generaciones que solo han conocido a Caballero como primer edil tampoco han conocido un diálogo sostenido entre Concello y Xunta, solo treguas que apenas han durado meses, semanas o incluso días. Y en esto, ambas partes son culpables.

Legado

El legado de Caballero es incuestionable, y estoy seguro de que aún le queda mucho por hacer. Por eso, ahora que ha superado la mayoría de edad al frente del Concello, es el momento de que aproveche el crédito político que conserva —y que pocos en España pueden exhibir— para ir un paso más allá. Este Vigo es mucho mejor que el que heredó en 2007, sin duda. Pero el que viene requiere de más acuerdos y menos trincheras. Estos próximos años deben servir para consolidar todo lo logrado y abrir nuevos caminos, con la misma ambición que ha mostrado hasta ahora, pero con más diálogo, más escucha y más ciudad compartida. Porque, si algo ha demostrado Abel Caballero, es que cuando quiere, puede.