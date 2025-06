Tuve una profesora en el instituto, Sol Robleda, que nos enseñaba a desmenuzar libros y poemas para entenderlos mejor, comprenderlos plenamente, sin dejarnos llevar solo por el tono cantarín de rimas consonantes y asonantes. Lo hizo con La Regenta, con el Romancero Gitano o las coplas de Jorge Manrique. Estas últimas me las había aprendido ya antes casi de memoria –bendita culpa de mi hermano--, y resulta que los versos que menos me gustaban antes de conocer a Sol son los que ahora más recuerdo. Los del ubi sunt; los del dónde están:

No curemos de saber / lo de aquel siglo pasado / qué fue de ello; / vengamos a lo de ayer, / que también es olvidado / como aquello

Solo con el recuerdo consciente podemos generarnos una conciencia crítica de las cosas. De qué nos vale que nos anuncien campañas de promoción del consumo pretendidamente transgresoras, como hizo el ministerio, si no se ejecutan. O si no sirven para su cometido. ¿Dónde están esas medidas para revertir la escandalosa caída del consumo de proteína marina? ¿Dónde están los que pregonaban el argumentario de que el factor precio no era determinante para la venta de pescado, negándose a aplicar una rebaja fiscal que sí benefició –y esto no lo vamos a poner en cuestión—a los macarrones o al aceite?

Probablemente excediera su interés creativo, pero anda que no tendría Manrique material para mil coplas más, y solo centradas en el ubi sunt. Por ejemplo, ¿dónde quedan los principios uno y dos de gestión de residuos radiactivos del Consejo de Seguridad Nuclear? Te los enumero: “Protección de la salud humana y la protección del medio ambiente” y “protección más allá de las fronteras nacionales”. ¿Dónde está la coherencia de vetar la pesca de fondo desde Bruselas, aún sin datos científicos ni socioeconómicos y con errores de batimetría, mientras da por hecho que los 220.000 bidones con residuos radiactivos depositados en la fachada atlántica están impolutamente sellados? Tenemos que agradecer a Francia que se ocupe de esta tarea.

Podríamos echar mano de un eufemismo lustroso, o intentar decirlo en verso, pero la gestión de este inmenso vertedero frente a la costa gallega ha sido de manual: de esconder la mierda (perdón) bajo la alfombra.

¿Dónde están los comisarios y eurodiputados que aplaudían la actividad pesquera durante la pandemia, con grandilocuentes agradecimientos a su tesón y en beneficio de la “soberanía alimentaria” de Europa? ¿Dónde han ido mientras Bruselas persevera en su despiste sobre la entrada masiva de materia prima de países sancionados por pesca ilegal o esclavitud a bordo? Y el supuesto mayor control sobre la expansión de las flotas de larga distancia asiáticas, ¿dónde han ido?

Como dijo Manrique, “no se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis”. Qué remedio.

