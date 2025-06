La Selectividad con un Trina de piña

Estudiantes celebrando el final de Selectividad, el pasado año. / Marta G. Brea

Leí hace un tiempo que la memoria olfativa y gustativa es más precisa, personal y duradera; capaz de transportarnos a un momento específico del pasado con solo un aroma o un sabor. El que me viene a la cabeza todos los primeros de junio es el de un refresco muy popular en los noventa —y que, creo, aún se comercializa aunque ya sin tanto furor—: el Trina de piña.

Nunca olvidaré la primera vez que lo probé. No porque me gustara —era demasiado dulce—, sino porque fue lo primero que tomé tras acabar el último examen de la Selectividad.

Repito: no me gusta el Trina de piña. Pero he de reconocer que aquel sorbo me supo a gloria después de tres días de exámenes y, sobre todo, de nervios. Que es, seguramente, lo que estarán sintiendo los 2.820 estudiantes de Vigo que mañana arrancan la PAU (Proba de Acceso á Universidade).

Con la perspectiva que dan los años (y algo de madurez), he llegado a la conclusión de que la Selectividad, además de poner a prueba —como su propio nombre indica— los conocimientos, representa el primer gran test de estrés al que se enfrentan muchos jóvenes.

Recuerdo ese Trina, el calor sofocante en la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, la histeria colectiva, la ansiedad que se respiraba en los días previos y el alivio que vino después.

Mi consejo a quienes se enfrenten a la PAU desde mañana hasta el jueves es que vayan lo más tranquilos posible. Los nervios pueden jugar una mala pasada incluso a los estudiantes que lo hayan bordado en Bachillerato. Ni es el día del juicio final, ni son los exámenes que van a dictar el éxito o el fracaso en sus carreras. Hay vida más allá de la PAU. Y si sale mal, se repite. Así que, nada de agobios.

En el fondo, se han estado preparando para esto durante los últimos dos años.

En mi caso, recuerdo que, una vez acabados los exámenes del instituto, pasé las dos semanas anteriores a la Selectividad releyendo apuntes como si fuesen una novela. Los conocimientos ya estaban ahí. Solo había que refrescarlos.

Y pese a los nervios —que los hubo; tantos que aún recuerdo el puñetero Trina de piña, ya ven—, todo salió bien. Como, estoy seguro, le ocurrirá a la gran mayoría de los chavales que esta semana se repartirán entre las nueve facultades y escuelas de la Universidade de Vigo para examinarse.

Porque, al final, más allá de las notas, lo que queda es el recuerdo: un olor, un sabor, una imagen borrosa de pasillos llenos de mochilas, caras tensas y ganas de que todo acabe.

Puede que dentro de veinte años no recuerden cuántas páginas escribieron en Historia, qué les preguntaron en Lengua Castellana o qué nota sacaron en Matemáticas, pero sí ese pequeño detalle que marcará el fin de una etapa.

Ojalá no sea un Trina de piña. Pero si lo es, que también les sepa a gloria.