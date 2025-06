¿Cuánto dura una resaca emocional? El fútbol no tiene una respuesta clara para esa cuestión. Por ejemplo al Celta le costó años regresar de Old Trafford y el recuerdo del cruel desenlace de aquella semifinal contra el Manchester United fue una carga que tuvo que soportar durante un luto que parecía interminable. Aún ahora, en los días más melancólicos, la mente viaja caprichosa al preciso instante en el que Cabral pone a Beauveu delante de Romero para que descubriéramos qué era el horror. Hoy el Celta disfruta de otra clase de resaca y oye, no se está tan mal. Ayer mismo en la redaccíón, tras asistir al ascenso del Elche, paramos todo lo que estábamos haciendo para ver de nuevo un resumen del partido de Getafe, para buscar nuevos detalles en esa jugada que comienza con un robo de Williot y acaba con el remate de Iago Aspas previo a la histeria colectiva. He leído a mucha gente en los últimos días extrañar el fútbol y manifestar la necesidad casi enfermiza de ver de nuevo en acción al Celta. Se les hace larga la espera, dicen. Solo una parte pequeña de mí acierta a comprenderles. Con lo bien que se está en este largo y feliz día después. Es como cuando decides silenciar el despertador y quedarte un ratito más en la cama. Si te levantas empiezan a pasar cosas y no todas tienen por qué gustarte.

En el Celta aún no ha sucedido gran cosa desde que acabase la Liga y así va a seguir durante unos días (tal vez semanas). Marián Mouriño lo dejó claro en el balance que hizo de la temporada y en el que dejó en suspenso la mayoría de las grandes decisiones que debe tomar el club durante el mes de junio y que pasan primero por saber el margen económico que tiene para maniobrar durante el verano. Se hace algo duro que después de lograr la clasificación para Europa uno de los primeros mensajes al exterior sea la necesidad de hacer alguna venta para cuadrar cuentas (las reglas de Tebas). Eso nos devuelve a la realidad de que pese a su solvencia el Celta aún sigue tratando de taponar la vía de agua que se le abrió en los últimos años. Posiblemente no era el mensaje entusiasta que pedían algunos o que se reclama en una resaca festiva para mantener la caldera bien alimentada, pero Marián tiene cada día más claro que en el fútbol vives preso de tus palabras y que siempre es mejor quedarse un metro corto que un metro largo. Lo dicho, estábamos mejor viendo repetido el gol de Aspas y su carrera desbocada hacia la grada enloquecida.

Gabri Veiga jugará en el Oporto

Me reí mucho hace días a cuentas del titular de un periódico que decía “Gabri Veiga, más cerca de Vigo” a raíz del inminente fichaje del porriñés por el Oporto con la idea de que ya juegue el Mundial de Clubes. Gabri pondrá fin así a su lucrativa aventura por la Liga saudí. Se ha llenado los bolsillos, pero siendo generosos su carrera sigue en el punto en el que estaba hace un par de años y sin la exposición que tenía cuando fue esencial para salvar al Celta del desastre. En Vigo se fantasea frecuentemente con la posibilidad de recuperarle y ya dijo hace un año la presidenta que Gabri siempre tendría una oferta en la mesa para regresar a Vigo. No ha llegado todavía ese tiempo. Veiga aún tiene que generar dinero a la industria del fútbol y Oporto, donde los jugadores tienden a revalorizarse y generar suculentas plusvalías, es una buena plaza para ese cometido. Gabri seguirá siendo por el momento un habitual visitante de Afouteza.

Beiro: «Si el presupuesto es el mismo que este año, no podemos salir a competir»

El deporte vigués y sus miserias, una constante histórica. Estos días ha tocado estrellarse contra la situación del Amfiv que vive colgado de un alambre que en cualquier momento se romperá y acabará con la historia maravillosa de este club, ejemplar en estas cosas. Su presidente ha lanzado un grito de socorro en esta conversación con Armando Alvarez que esperemos alguien sea capaz de escuchar para mantener con vida a uno de esos clubes que ayudan a construir esta ciudad.

La última vuelta de 'Pre'

Me marcho con la historia irrepetible de la semana que va destinada al primer atleta que se calzó unas zapatillas de Nike para correr a comienzos de los años setenta. Este es uno de los motivos por los que su figura es idolatrada en Estados Unidos pese a que la vida no le permitió trasladar a los grandes escenarios todo lo que apuntaba. Un personaje llamado Steve Prefontaine y que convertía cada aparición defendiendo los colores de la Universidad de Oregón en todo un acontecimiento.

Disfruten mucho de la semana y ya saben, un ratito más en la cama nunca ha hecho daño a nadie.