Transición, Reforma, II Restauración Borbónica

Franco morre en 1975. Houbo daquela unha disputa sobre o que se chamou Reforma, Transición ou Restauración Borbónica. En 1945, os vencedores occidentais da segunda Guerra Mundial querían propiciar en España un réxime de monarquía constitucional do que estivesen excluídos os comunistas. No mes de outubro de 1944, fundárase a Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) formada por CNT, PSOE-UGT e partidos republicanos. Iríanse incorporando Partido Galeguista, PNV, monárquicos de don Juan e outras forzas. En Galicia, Juan García Durán, un dos principais organizadores da ANFD e representante da CNT, foi o encargado de entrar en contacto cos galeguistas a través de Ramón Piñeiro, quen vai ser o enlace do Partido Galeguista coa ANFD. Ao regreso de París, Durán e Piñeiro son detidos, xunto cos irmáns galeguistas Cesáreo e Camilo Saco e co membro do PNV, Koldo Mitxelena. Todos eles permanecerán en prisión varios anos.

Tras un tempo de silencio por parte da ANFD, en xullo de 1962 ten lugar en Múnich unha asemblea do Movimento Europeo que retoma o tema da alternativa democrática e non comunista ao franquismo. En Munich, pretendeuse entregarlle a futura coroa de España a don Juan, conde de Barcelona, sen ter en conta que Franco xa decidira que a levaría o seu fillo Juan Carlos de Borbón.

En canto a Ramón Piñeiro, unha vez sae da cadea, consegue a autodisolución do PG e a entrega dos seus integrantes á causa do europeísmo e ao labor exclusivo de resistencia cultural galega.

De maneira que, á morte de Franco todo foi ocorrendo dacordo aos desexos e plans dos EE UU aínda que con algunhas modificacións: o rei foi, como xa se dixo, un Borbón e non outro, (cousa que xa Castelao tiña previsto e deixou escrito), creáronse as autonomías sen ter en conta os dereitos nacionais históricos das nacións de Galeuzca. Non foi preciso prescindir do Partido Comunista de España porque este, dirixido por Santiago Carrillo, renunciara á idea de socialismo real e ao herdo leninista ao adoptar o chamado «eurocomunismo». A Igrexa católica apoiou, durante este proceso, o réxime da Transición coma tamén o fixo o Vaticano: o español segue sen ser un Estado laico.