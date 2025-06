Si pudiera volver atrás

Siempre me ha llamado la atención la respuesta de algunos personajes famosos cuando un periodista les pregunta de qué cosas se arrepienten en la vida. De nada, contestan la mayoría, «nunca me he arrepentido de nada», y se quedan tan anchos. También me sorprende la moda actual de echarle la culpa de todos nuestros tormentos a la culpa judeocristiana, como si esta no estuviera ya presente en la cultura antigua, como si lo realmente novedoso no fuera el perdón.

Por suerte nunca seré famosa y me ahorraré el trago de contestar o más bien alguien se librará de escuchar una larguísima lista con todos mis arrepentimientos. Listado que sólo crecerá con el tiempo, porque cada vez estoy más segura de que cualquier error podría ser el mío.

Tengo la culpa de haberme metido donde no debía. De todas las veces que llegué tarde con un regalo, con unas disculpas y con unos cuantos agradecimientos. De llorar por cosas que jamás sucedieron. De pensar que una persona sustituye a otra y no. De haber hecho sufrir a mi madre, de no decirle te quiero cada día, porque se lo mereció cada día. De no darle la mano al final. De prestar poca atención al momento exacto en el que mis hijos crecieron. De haberles reñido de más, de pensar que sólo yo podía dormirles, de romperles algunas libretas, de llevarlos a rastras por la calle porque tenía prisa en resolver mis cosas de adulta. Ojalá pudiera volver ahora a cualquier día con ellos.

Me arrepiento de una vez que mi padre volvía solo a casa y fui incapaz de cruzar Rosalía de Castro para acompañarlo, aunque sabía que estaba malito. Me arrepiento de haberle dicho a mi hermano que se buscara a otra cuando la semana pasada me pidió un favor. De querer ser demasiado importante en demasiadas historias. De no soltarme a tiempo de aquella persona que resultó ser una cadena. De juzgar las batallas de otros. De todas las veces que me sobraron un montón de excusas.

Uno de mis hijos me preguntó cuando era pequeño por qué una monja se hacía monja. Intenté simplificar las razones sin mucho éxito: «Pues no sé, cariño, porque en algún momento de su vida se lo habrá dicho su conciencia». Ya, la respuesta era confusa para un niño, lo supe mientras la pronunciaba. Ni medio segundo tardó en encadenar la siguiente pregunta: «Mamá, ¿y qué es la conciencia? Bueno, sabes esas veces que yo te digo que no puedes comer más galletas, pero entonces me voy y tú piensas que si coges otra yo no te veré. Y justo cuando estás a punto de comértela, oyes una voz que te dice, ¡NO LO HAGAS! Pues esa voz es tu conciencia». Me miró como si le hubiese contado la milonga más descomunal de la historia: «Pero mamá, ¡qué va a ser esa la conciencia!, ¡si ese soy yo!».