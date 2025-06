Injusticia máxima (y II)

En el tipo de horrores judiciales, que no solo errores, que suponen la condena de un inocente y su encarcelamiento durante años, antes que elaboraciones jurídicamente artificiosas debe primar una interpretación, no estrecha ni estricta de la norma, sino propiciadora del resarcimiento del daño causado y de la restauración de la justicia tan gravemente vulnerada con efectos tan hondamente devastadores. Dicho con otras palabras, ni legal ni jurisprudencialmente deben levantarse obstáculos descomedidos que impidan hacer valer el imperio de la justicia y la debida reposición del inmenso daño causado a un inocente.

La sentencia de la Audiencia Nacional que privó a Ahmed Tommouhi de indemnización parte de la idea de que el error judicial susceptible de generar responsabilidad ha de ser, según reiterada jurisprudencia, «un error craso, evidente e injustificado, plasmado en la equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o/y en la interpretación o aplicación de la ley». Repárese en que la ley habla de error sin adjetivación alguna (artículos 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- LOPJ). Una interpretación extremadamente limitativa puede suponer una deformidad hermenéutica con el riesgo de convertirse en fuente de decisiones injustas. Por supuesto que no se trata de abarcar los casos de simple revocación o anulación de sentencias, sino de que el error sea indebido por injustificado, un error que no debió producirse o que sea consecuencia de una actuación negligente o desidiosa.

A toda reclamación de indemnización debe preceder una decisión judicial que reconozca expresamente la existencia del error; según el art. 293 de la LOPJ, esa previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud del recurso de revisión. En el caso de Ahmed Tommouhi, así ocurrió, pues fue una sentencia dictada por el Tribunal Supremo conociendo de un recurso de revisión la que anuló el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona y absolvió a Ahmed, devolviéndole la libertad y el honor. En dicha sentencia el Tribunal Supremo afirmaba que la prueba de restos de semen recuperado en la zona vaginal de la braga de la víctima y analizado por la Policía Científica, nunca llegó a conocimiento del Tribunal pese a ser prueba admitida que formaba parte del procedimiento, ya que los peritos no acudieron al juicio oral y el tribunal, desconociendo que habían analizado dicho resto, declinó suspender el juicio y volverlos a citar, argumentando que ningún valor cabía dar a dicha prueba, por cuanto la misma carecía de los requisitos necesarios para su validez y por tanto, aun cuando hubiese sido ratificada en el acto del juicio oral, habría carecido de valor probatorio. Se trataba de una prueba pericial que, propuesta por la defensa, había sido admitida por el tribunal. Según el Tribunal Supremo, la omisión de aquella prueba podría haber sido subsanada —al igual que la no constancia de la cualificación de los peritos a la que sugiere para descalificar los informes— si ante la no comparecencia de los peritos al juicio oral hubiera accedido a la suspensión solicitada por la defensa volviendo a citarlos.

La Audiencia Nacional, para rechazar la pretensión de indemnización, sostiene que de la sentencia dictada en virtud de recurso de revisión no resulta directamente la existencia de un error judicial. Y a ello añade que, en este caso, no puede hablarse de error craso o evidente. Si condenar a un inocente después de que el tribunal sentenciador se hubiese desentendido de una prueba pericial que hubiera acreditado la inocencia del acusado no es un error craso y evidente, que venga san Raimundo de Peñafort y lo vea. En verdad, hubo algo más que un error, hubo desidia por parte de los magistrados de la Audiencia Provincial, una errada y desafortunada decisión sobre la suficiencia de la prueba practicada, desdeñando su agotamiento, tan relevante en el ámbito de la jurisdicción penal. Confiaron en exceso en una prueba —la identificación en rueda— cuya falibilidad es conocida por la experiencia y de la que la ciencia viene alertando, no dando oportunidad a los peritos de comparecer en juicio como la defensa solicitó.

Por su parte, la reciente decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional es un despropósito difícil de entender, de una insensibilidad gélida y de una, a mi juicio, desacertada interpretación del error. Confiemos en que el Tribunal Supremo corrija semejante yerro que viene a redoblar la insufrible injusticia cometida contra Ahmed Tommouhi.

Esta historia tiene, además del propio Ahmed, otros protagonistas merecedores de reconocimiento que no deben quedar olvidados. Uno es la abogada Celia Carbonell que tomó sobre sus hombros la defensa, denodada y desinteresada, de Ahmed para dejar sin efecto la sentencia condenatoria de la Audiencia barcelonesa. El guardia civil Reyes Benítez que tuvo la luminosa sospecha del error judicial por lo que dedicó su tiempo a desvelar la inocencia de Ahmed. Y el periodista y escritor Braulio García Jaén que investigó los hechos y nos contó esta tragedia en varios artículos y en su libro «Justicia poética», que jueces y abogados debieran leer. De estas tres personas virtuosas hay que decir que, en este desventurado caso, han hecho por la justicia más que algunos jueces.