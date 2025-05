Con música de María José de Ceratto e letra de Aniano Alcalde, «Vivo cantando», interpretada por Salomé, alzouse vencedora no Festival de Eurovisión do ano 1969. E ok, McKey: verdade é que tivo que compartir o premio co «Boom Bang a Bang» de Lulu (Inglaterra), «Un jour, un enfant», de Frida Boccara (Francia), e aínda con «De troubadour», da neerlandesa Lenny Kuhr. Secasí, coido que iso non debería conformar un motivo de menor creto que esoutro merecente polo «La, la, la» -dos dinámicos Arcusa e De la Calva-, posto no escenario pola sempre inefable Massiel e cuxa historia ficcionada se desenvolve na recente miniserie televisiva ‘La Canción’. «Desde que llegaste, ya no vivo llorando / Vivo cantando, / vivo soñando», reiteraba Dna. Salomé mentres que os Valldemossa -penso que case precursores de Julio Iglesias, neste episodio- emitían un sonoro «hey!» ao final de cada verso. Massiel e Salomé, pois: dúas «divas poderosas» de outrora. Nin rastro de Israel e mais o televoto.

Porén, non se trata, a presente, dunha columna sobre o coñecido certame. Con licenza, direi que, en realidade, hai xa tempo que a relación do festival eurovisivo coa música resulta parella desoutra que entendera Pío Baroja respecto de 'El pensamiento navarro': «Si es pensamiento, no es navarro y si es navarro, no es pensamiento.» Pero, vaia; continuemos adiante.

Non sei a Vdes., pero a este cronista si que lle resultan discordantes determinados dislates no tocante á verosimilitude da ambientación e atmosferas en certas producións cinematográficas e/ou televisivas de noso. Poño por caso, o feito de que nunha delas -’Tiempos de guerra’, ambientada durante a guerra do Rif – velaí como os soldados, suboficiais e oficiais se dirixen ao seu coronel -intepretado por José Sacristán- mediante fórmulas como «¿da su permiso, señor»? ou «a sus órdenes, señor», válidas se se tratase de marines norteamericanos pero nunca de membros das forzas armadas españolas. E é que calquera que pasase polas filas do Servizo Militar ha de lembrar ben esoutras, regulamentarias: «¿da, usía, su permiso, mi coronel?»; «a sus órdenes, mi coronel». E, por certo; xamais facendo o saúdo militar coa man cando se está no interior dun edificio e, por mor de tal, non se leva tampouco posta a gorra.

Pois ben -e retornando un momento a Eurovisión e arrabaldes adxuntos-: na xa citada miniserie ‘La Canción’, vén ser Xosé Antonio Touriñán o encargado de encarnar na pantalla a figura do, daquela, ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Nada que obxectar, desde logo, á feliz interpretación do de Culleredo. Mais si, con todo, ao(s) reponsable(s) dos diálogos.

«Es que ganar el festival es muy difícil, caudillo»; «Que tenga Ud. buenas noches, D. Francisco.» De tal -poñamos que pintoresco- xeito é como se dirixe Fraga a Franco na ficción televisiva. Sen dúbida, trátase dun bo disparate que, por máis que non afecte ao desenvolvemento xeral da trama, si que fai renxer os dentes de todos aqueles e aquelas que temos certa idade. Porque sabido é que ninguén se dirixía ao ditador en semellantes termos senón nesoutros, precisos, de «excelencia» e «vuestra excelencia.» Xa que logo: «Es que ganar el festival es muy difícil, excelencia»; «Que tenga Ud. buenas noches, excelencia». En fin, unha mágoa, e poderíamos comentar aínda algunha que outra no transcorrer da miniserie. Non obstante, non quixera este cronista poñerlles tachas a uns convicentes Patrick Criado -como Esteban Guerra- e Carolina Yuste, esta no rol da «tanqueta de Leganitos.»

Pero non; non lle consentiría Franco a Fraga, nin a ninguén, tales erros protocolarios. Condecorado dúas veces -algo absolutamente inusual e de aí o seu enorme prestixio- coa Cruz Laureada de San Fernando, o xeneral José Enrique Varela presentouse un bo día no Pardo vestido coa roupa de montar a cabalo, calzando botas e cunha fusta na man. «Paco, yo venía a decirte que...» «Varelita -espetoulle o «invicto caudillo»-. Sal inmediatamente de mi despacho. Ponte el uniforme reglamentario y el calzado debido. Después, que un ujier te acerce a la puerta. Entonces, preguntas: «¿da, vuecencia, su permiso, mi general?». Botando lume e fume, o dúas veces laureado dubidou entre cumprir coa orde ou acudir, raudo, ao Festival de Eurovisión. No entanto, decatouse a tempo de que, naquela xeira, aínda non se inventara o certame.