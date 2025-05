Moitos azos para a ABAU

Case trece mil estudantes de Galicia vanse enfrontar a partir do martes desta semana ás probas da ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), un exame que determinará o seu futuro profesional. Repartidos por dez localidades galegas, os exames chegarán en caixas a xornada previa. Segundo de Bacharelato é unha conta atrás cara a ABAU. O curso sempre é demasiado curto. Nos centros de secundaria os primeiros días de maio xa se percibe un clima de recta final. Os medos e a sensación de presión da mocidade de hoxe resúltame familiares. Hai uns meses formulei unha pregunta dirixida para varios grupos de primeiro de Bacharelato:« Sabedes a que vos queredes dedicar laboralmente?». Aquel estudantado que o tiña claro levantou a man con rotundidade e citou diferentes profesións. Pero arredor dun vinte e cinco por cento contestou que non. De aquí a un ano, ese alumnado indeciso terá que escoller. É probable que moitas desas persoas elixan por descarte.

Ter que tomar a decisión do teu futuro nunha idade onde aínda estás intentando comprender quen es e que lugar ocupas no mundo, nunha idade onde o teu cerebro non está aínda completamente desenvolvido, paréceme unha responsabilidade difícil de xestionar. Ter claro con dezaseis anos ou dezasete o teu futuro profesional é algo reservado só para quen ten a fortuna de sentir unha vocación. Pero que pasa con quen aínda non a descubriu? Penso tamén en que ocorre con aquelas persoas que non poden estudar aquilo co que soñan, ben porque a nota non é suficiente nun sistema deseñado a partir do rendemento académico —sempre cunha nota numérica sobrevoando cada un dos chanzos— ou ben porque falta de recursos económicos.

"Sinto unha profunda empatía por aquel estudantado que se enfronta a unha decisión tan complicada coma a de escoller un futuro profesional, e que iso dependa tanto das notas numéricas"

E de xeito case instintivo, detéñome nunha cuestión que non me parece menor. Imaxinemos unha aula dun centro de secundaria con vinte e cinco estudantes. Vinte e cinco sensibilidades, vinte e cinco maneiras de enfrontarse a unha materia, vinte e cinco adolescentes fronte a un sistema único, que non sempre contempla as diferentes necesidades. Se unha alumna ou un alumno con necesidades que saen da norma ten a fortuna de dar con profesorado sensible e empático e co tempo preciso para dedicarlle —habería que falar con vagar da presión burocrática á que sen enfrontan os profesores, entre outras cuestións— terá unha saída, unha porta aberta. Pero se non se dá esa situación, vai sentir un abandono por parte do sistema. Persoas brillantes, algunhas delas con inquedanzas artísticas, acaban desenvolvendo unha loita permanente contra a frustración, polo feito de formar parte dun sistema educativo demasiado ríxido nalgúns aspectos. Que difícil é ás veces encaixar!

Todo isto entra en colisión cunha filosofía que cada vez está máis estendida nas escolas de primaria e que se centra en excluír a competitividade. Como se pode excluír a competitividade se a sociedade en que vivimos, desde que es un bebé ata que morres, está deseñada sobre esa base? Compites se xogas ao baloncesto, se precisas unha axuda social, se queres acceder á universidade, se opositas, se tes a intención de promocionar no teu traballo... Compites cada vez que formas parte dunha lista de agarda e esas competicións non sempre son xustas. É xusta a ABAU? A min, persoalmente, pareceume unha experiencia durísima e segue parecéndomo a día de hoxe. Sinto unha profunda empatía por aquel estudantado que se enfronta a unha decisión tan complicada coma a de escoller un futuro profesional, e que iso dependa tanto das notas numéricas. Desde aquí, moitos azos para a ABAU!