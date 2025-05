Retratos augustos: José Navas

Retrato de José Navas / Augusto Rodríguez

José aprendió a mirar los espacios como quien escucha una confesión. Durante años fue interiorista: puso belleza donde otros sólo veían metros cuadrados. Dejó su huella en Azores, en Lisboa, en Vigo —ahí está el restaurante Raza, testimonio silencioso de su talento—. En 2013 cambió de lienzo: ahora pinta lo que antes ordenaba. Usa acrílicos, pinceles, espátulas... pero sigue componiendo atmósferas. Sus cuadros son habitaciones sin techo, lugares para quedarse un rato. Expone en La Casa de Arriba y Tapas Areal. Conversador lúcido, huye de los halagos como quien esquiva una trampa. Padre entregado, pescador de silencios, sigue persiguiendo lo que no se deja atrapar: la forma exacta de la emoción.

Abel despierta al Pénjamo con mucha marcha musical

Bueno, no voy a contar ahora las fiestas que viví en el Pénjamo —ahora Malabar Pénjamo— cuando a sus actuales dirigentes aún les cruzaban la calle de la mano. Tiene mucha historia ese local de Patos y ahora sé que lo lleva hace dos años Abel Pereira, un tipo cordial e ilusionado, con experiencia larga de chiringuitos y ya con un programa de actuaciones que comienza hoy mismo a las 19.30 con Netta Rufina, rock suave. Abel quiere devolver a Nigrán el esplendor de actuaciones de otros tiempos, ya hablaré de él con más calma.

Nuria monta con los Appassionati una Reconquista

Abel anda con el rock tranki o lo que interese a su público pero la soprano Nuria Navarro prosigue su escalada con una música coral y su coro Appassionati que distingue a Vigo allá por sonde va. ¡Atentos, que no sé como hace esta mujer para tanta ambición! La familia Appassionati estrena mañana a las 19 en el auditorio de Valga, junto a la orquesta clásica de Valga, el musical Da Reconquista, basado en la novela de Víctor Hugo «Los Miserables». Han hecho una versión en gallego y ambientada en la época de la Reconquista en España y sobre todo en Galicia. Me dice Nuria que es una reinterpretación feminista de «Los Miserables» de Víctor Hugo, traducida al contexto histórico de la Guerra de Independencia española y la Reconquista gallega. Arranca el argumento de Vigo, pasa por Ponte Sampaio, llega a Armenteira y Valga y finaliza en Santiago.

Y Carlos Pérez pasa de su fiesta «birthday» al Meixoeiro

Y esto nada tiene que ver con música. Nuestro olímpico Carlos Pérez celebra mañana en O Morrazo su 90 cumpleaños con los suyos. Como justo ese día le han citado para una intervención del corazón (al día siguiente), Carlos dijo: que me quiten lo bailado. Así que disfrutará con hijos, nietos y demás familia y a media tarde se irá a encamar al Meixoeiro. No me pidáis saber a qué va porque no le entendí nada pero debe ser un recauchutado de válvulas cardíacas, que ha corrido mucho en su vida y se le quejan las pobres. Saldrá con el buen humor de siempre.