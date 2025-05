Injusticia máxima (I)

Pensar que en las cárceles pueda haber personas inocentes condenadas por delitos que no cometieron es algo desgarrador que nos deja el alma en carne viva. Es la injusticia máxima. La Justicia, representada por la imagen de la diosa Temes, con balanza, espada y venda en los ojos, debiera a veces despojarse de esta para ver los fallos estrepitosos y horrendos a veces cometidos en su nombre. Entre nosotros, aquí en España, hay casos recientes que han adquirido publicidad: Ahmed Tommouhi, Dolores Vázquez, Romano van der Dussen. Ya he hablado otras veces del primero, porque su historia es especialmente sangrante dado el tiempo de estancia en la cárcel -15 años- condenado por un delito de violación que él no había cometido.

Cuando en 1991 este albañil marroquí llegaba a Cataluña, procedente de Beni Said (Nador), no podía imaginar la tragedia que le esperaba y que con ella pasaría a engrosar los anales de la historia negra y terrible de los errores judiciales. Acusado de violación, la Audiencia Provincial de Barcelona le codena en 1992. Con él fue también condenado Abederrazak Mounib, pero su historia terminó en prisión donde, cumpliendo condena, murió de un infarto después de haberse declarado varias veces en huelga proclamando su inocencia.

La sentencia condenatoria se basó en la identificación llevada a cabo por la víctima en rueda de reconocimiento. Las ruedas de reconocimiento las carga el diablo del error. Se practican a veces descuidando determinadas cautelas que vienen prescritas, precisamente, para evitar cualquier prefiguración indebida que pueda inducir al testigo a una identificación errónea. En este caso, la víctima había visto previamente a Ahmed detenido en las dependencias del juzgado, custodiado por la policía. Ya está señalado el autor, ya lo han localizado y apresado.

Esta circunstancia contraviene la buena práctica de un reconocimiento porque la visión del imputado en aquellas condiciones, detenido, y esposado entre policías, antes de ser exhibido en rueda, puede ejercer en la mente del testigo o víctima un pernicioso efecto sugestivo capaz de contaminar su testimonio a la hora de identificar a su agresor. Súmese a lo dicho que, en aquel caso, había una cierta semejanza morfológica entre el detenido inocente y el violador. El riesgo del error está servido.

Pero lo verdaderamente grave, lo que al final conduce a la fatal decisión del tribunal, es que este se dio por satisfecho y tuvo por suficiente aquel testimonio para fundar su condena, al punto de desentenderse con notable imprudencia de una prueba pericial (el examen del semen encontrado en la ropa interior de la víctima) de la que resultaba la inocencia del Ahmed. Gravísimo error y mayúsculo atrevimiento; el tribunal antepuso una identificación en rueda – siempre susceptible de error- a una prueba científica de eficacia indiscutible.

La Audiencia barcelonesa, según dice en su sentencia, se atuvo a la «contundencia» del testimonio y de la identificación hecha por la víctima, por lo que consideró que esa era «actividad probatoria de cargo más que suficiente» para asentar en ella la convicción de los magistrados, atreviéndose a asegurar que en modo alguno hubiera podido «quedar desvirtuada por el resultado de la prueba pericial solicitada por la defensa y a cuya práctica no se accedió en el acto del juicio oral ante la incomparecencia de las personas que la habían emitido». La decisión es de una irresponsabilidad máxima, de una frivolidad injustificable, y las consecuencias a la vista están: condenaron a un inocente que, en el cumplimiento de la sentencia injusta, pasó 15 años de su vida en la cárcel.

El Tribunal Supremo, en recurso de revisión, anula la sentencia condenatoria y reconoce la inocencia de Ahmed Tommouhi. A la vista de la constatación del tremendo error, Ahmed decide dirigirse al Ministerio de Justicia reclamando indemnización por los quince años pasados injustamente en prisión. Como le es denegada, interpone recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, de la que solicita la correspondiente indemnización por error judicial. El tribunal desestima la pretensión y le impone las costas.

¿Qué pensará este hombre de la justicia? Le condenan por un delito que no ha cometido; pasa 15 años en prisión; ha perdido su libertad y su honor. Una vez que se comprueba que la condena es el producto de un error del tribunal, solicita reparación por el sufrimiento infligido y le es denegada. ¿Cómo explicarle lo inexplicable? ¿Por qué la injusticia se ha cebado en este hombre?