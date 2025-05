El «capo» Antonio

Seis meses ha tardado Stellantis en deshojar la margarita del sustituto de Carlos Tavares al volante de la multinacional automovilística con planta en Vigo. Medio año en el que se han barajado varios nombres, dentro y fuera de la empresa. Pero Yaki (alias de John Elkann), heredero del imperio Agnelli —principal accionista del consorcio con raíces francesas, italianas y estadounidenses— y cabeza visible de Stellantis desde la salida del ejecutivo portugués, parece que lo tuvo claro desde el principio. Ha barrido, como suele decirse, para casa. Y por partida doble: ha apostado por un ingeniero con 25 años de experiencia en la matriz de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que ya sonaba como favorito el pasado diciembre, y además, italiano. Antonio Filosa. Quédense con el nombre.

Así que benvenuto, Antonio. Aunque, en realidad, no hace falta el italiano: este napolitano de pura cepa ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Sudamérica, por lo que domina perfectamente el castellano. Mejor. No habrá problemas de comunicación.

Nuevo desafío

Una vez más, Balaídos —con toda la cadena de valor que lo rodea— se enfrenta al desafío de convencer al nuevo jefe de que aquí se fabrican coches como en ningún otro sitio. De que vale la pena seguir apostando por esta planta. Y ayer tuvieron —ambos— su primera toma de contacto, aparentemente positiva. Al menos, nos pilla con los deberes hechos (todo lo hechos que pueden estar en un sector tan cambiante y competitivo como este), con la nueva plataforma STLA Small asignada y las inversiones comprometidas. Aunque, como se suele decir, hasta el rabo, todo es toro. Y más vale caerle bien y en gracia al capo (sin ofender) que confiarse y perder nuestro estatus.

Filosa, recorriendo la planta de Stellantis Vigo / Stellantis

No es la primera vez, ni será la última. Solo en los años que llevo en este periódico, ya ocurrió con Jean-Martin Folz, Christian Streiff, Roland Vardanega, Philippe Varin y Carlos Tavares. Y antes, hasta donde alcanza la hemeroteca, con François Gautier, Jean-Paul Parayre y Jacques Calvet, entre otros. Y con todos, Vigo siempre ha demostrado su valía. En román paladino: su rentabilidad. Por algo, tantísimos años después, sigue siendo la primera planta del grupo —y eso que ha crecido con las sucesivas incorporaciones de Opel primero y FCA después— en volumen de producción y eficiencia. Y de las primeras también en términos de calidad. Por algo será.

Toca volver a confiar en la profesionalidad de los trabajadores y mandos de Balaídos, en su saber hacer, en la fortaleza que aporta un panel de proveedores con más de cien fábricas agrupadas en un clúster (Ceaga) de reconocido prestigio en Europa. En un ecosistema de innovación único, con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) como punta de lanza. Y en el apoyo expreso de todas las administraciones públicas: desde el Gobierno central hasta la Xunta, pasando por la Zona Franca y el Concello.

Vigo ya ha demostrado —una y otra vez— que no falla. Que produce, innova y compite al máximo nivel. No necesita favores: solo que no le pongan zancadillas. Filosa trae experiencia, bagaje internacional y, esperemos, visión de futuro. Aquí le esperan un motor engrasado y una ciudad que sabe lo que está en juego. ¿Capisci?