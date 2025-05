Aniversarios musicais

O 2 de marzo de 1975 celebrouse en Santiago —Pavillón do Sar— un Festival que concitou a presenza de cantautores como Benedicto, Bibiano ou Miro Casabella —coincidentes no fato Voces Ceibes—, xunto a músicos abicados no ameto da música folk : Emilio Cao, Antón Seoane, Rodrigo Romaní ou Fuxan os Ventos, ao tempo que tamén se estreaba Luís Emilio Batallán, que sorprendería moi gratamente co seu primeiro disco no mesmo ano de 1975. Nun contexto moi politizado outro dos participantes no Festival, Jei Noguerol, dedicara unha canción ao líder anarquista Salvador Puig Antich, executado un ano antes.

A novidade daquel acontecemento foi a presentación do Movemento Popular da Canción Galega, documentada minuciosamente nunha reportaxe por Antón Seoane en: «De Voces Ceibes a Milladoiro. Unha memoria do Movemento Popular da Canción Galega (1973-1978)». Libro / CD. Galaxia, 2013. O Festival foi organizado polas asociacións culturais O Galo e O Facho. Aquel pulo inicial tivo a súa réplica inmediata en Vigo no mesmo 1975, cun recital partillado por varios dos seus integrantes no colexio xesuíta Apóstol Santiago, e un ano despois ó 10-04-1976, no Pavillón Deportivo das Travesas, con Méndez Ferrín entre o público escoitando un poema seu cantado por Rodrigo Romaní, aínda que este músico na súa traxectoria posterior se decantou máis pola música instrumental. Hai 50 anos había moito folclore por descubrir á par que innovar por parte daqueles músicos xóvenes. Así chegaron os primeiros discos daquela xeira: Emilio Cao con Fonte do Araño. (1977), o dúo Seoane & Romaní con Milladoiro (1978), que foi o primeiro xermolo do posterior grupo homónimo, e máis próxima á canción de autor a viguesa Pilocha (1978).

Dez anos despois (1975-1985), o panorama ampliaba o seu espectro coa publicación do primeiro disco de Na Lúa, grupo nado orixinariamente en Vigo malia que a súa traxectoria se desenvolvese desde O Porriño. Naquel mesmo ano Uxía era premiada no Festival da Canción de Bergantiños, para despois integrarse no grupo, como queda constancia por exemplo no disco Ondas do mar de Vigo (1988). Desde entón, a voz de Uxía non parou de cantar xa como solista, ao tempo que foi tecendo ao longo destes corenta anos unha obra coherente, que ten no amplo atlántico lusista o seu epicentro artístico. Con Uxía comeza esvaerse o lindeiro que delimita os conceptos de música folk e canción de autor. Outros integrantes de Na Lúa continúan solitarios en activo: caso de Darío Moreira, que despois de formar parte do irreverente grupo Ollo ó can formalizouse como guitarrista no seu disco Oriri (2017). Tamén procedente do grupo porriñés, Pancho Álvarez vén desenvolvendo unha traxectoria permanente e neste 2025 vén de publicar un novo disco, Violíns no camiño.

Finalmente, constatamos que varios dos cantores e músicos anteditos -e moitos/as máis- participaron na grande homenaxe de Galiza a José Afonso, desenvolta o 31 de agosto de 1985 en Vigo e que converteu á nosa cidade en centro de atención peninsular, dada a enorme repercusión mediática suscitada por tal acontecemento. Organizada pola Federación de Asociacións Culturais Galegas e máis a Asociación Local de Xuventudes Musicais de Vigo, patrocinada polo semanario A Nosa Terra, contou coa decisiva contribución do Concello de Vigo, que non só facilitou o acceso ao teatro de Castrelos, senón que tamén forneceu dunha cuantiosa achega económica, á que se sumarían posteriormente outros moitos concellos galegos. Para este enlace entre organización e administración local fixo de intermediario Manuel Álvarez, de XX.MM.

Queda claro que neste 2025 coinciden varios aniversarios, e a semente que comezou a xermolar hai 50 anos e segue viva. Verbigracia: a consolidación de Tanxugueiras.