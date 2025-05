Amigos de Lois Couñago en Ons durante su 50 aniversario / FdV

El medio siglo de Lois. Y allá se fueron con ansia isleña los amigos de Lois Couñago a darle una sorpresa por su 50 aniversario: a Ons y su Casa Checho. Estaban amigos como Manuel Carpintero, Manuel Herbello, Carlos Malvar, Paco y Sofía de Beiramar, Carlos de Granxa do Costado... Y a fe que vieron a Lois emocionarse y, en su discurso, acordarse de sus inicios, antes de Ileko, donde ahora triunfa, o de su maestra Doña Lourdes, que se quejaba a su madre: «Es muy inteligente, pero no me hace los deberes». Y ella le replicaba; «Ni a mí me come las judías». Pues no hubo judías en Ons y sí pulpo y lubina.

Ese Pazo de Mos que va a tener Os muíños de Picón

Mira por donde, un día de estos voy a conocer el Pazo de Mos, aprovechando que inaugura allí la exposición Os Muíños de O Picón e O Folón, a través da pintura no Camiño Portugués, en homenaje a uno de los paisajes etnográficos más singulares de Galicia. Con varios años de preparación, son obras firmadas por artistas plásticos como Marietta Quesada, Puri del Palacio, Verónica Alcácer, Antonio Abad, Xulio Fontes, Amelia Palacios, Alex Vázquez, Mauro Lomba, Agustín Bastón... y así hasta casi una treintena. Comisariada por el rosaleiro Manuel Estévez, recoge interpretaciones pictóricas de este hermoso enclave baixomiñoto y no solo de artistas gallegos sino de Aranda de Duero, Sevilla, Burgos, Islas Baleares...

Y ese Mos, en que nunca sabes si sigues o acabas de salir

Yo digo que no tiene perdón que un vigués no conozca el Pazo de Mos, que se ha convertido en espacio de agitación cultural o de ocio para tomar unos glorios en su cafetería. Os Pazos dos Señores van ás mans dos labradores, dijo Castelao, aunque eso no lo imaginaban hace siglos los marqueses de Mos, un municipio en que uno no sabe nunca cuando está y deja de estar de tan grande que es y tan irregular. Yo en Mos tengo cita aún incumplida con Ramón Alonso, que yo siempre veía con su porte alto y distinguido en el hotel Nilo de Marqués de Valladares como su padre estuvo en el Gran Hotel. Allí se enamoró locamente en 1968 de la huésped María José Sáenz de Miera, porfía en la que sigue hasta hoy y que a mí, entre sus hijas, me han dado una amiga llamada Laura, directora en un centro educativo salmantino. De allí es su sobrino, el cantautor Pablo Vila, uno de cuyos libros, Os fillos da memoria, lo dedicó a la familia en Mos de Ramón y sus tres hermanas, Teresa, Fina y Carmen. De Mos, que en junio comienza su Festa da Rosa, es el médico Justo González Ballesta, allí vivía mi amigo José Antonio Sánchez, exconcejal con Soto, la cantante Uxía Senlle, el ciclista Óscar Pereiro, los futbolistas Brais Méndez y Rubén Blanco, la bailarina Patricia Martínez, las cantareiras de Malvela… y seguro que uno de estos días me voy a su expo en el Pazo, y a lo mejor me tomo algo en la Tapería Flora o en el Gallardo, el más antiguo del lugar.