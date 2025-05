Escuchar al localismo

Entrada del edificio de la facultad de medicina de la USC en Santiago / Tucho Valdés

Cada vez que desde Vigo reclamamos alguna infraestructura, inversión o proyecto que ya existe en el norte de Galicia, se nos tacha de localistas. ¿Somos localistas por luchar por un aeropuerto que compite a precios de mercado —es decir, sin ayudas— en el área más poblada de la comunidad y cabecera de la Eurorregión? ¿Por exigir la misma financiación para nuestro puerto que tiene, por ejemplo, el de A Coruña, con la legitimidad de ser la primera terminal del Noroeste por valor de sus mercancías y la número uno de Europa en descarga de pescado? ¿Por reclamar un AVE directo a Madrid para más de medio millón de gallegos? ¿Y, por supuesto, por pedir, desde 1991, a la Xunta que nos permita crear una facultad de Medicina propia, como acaba de hacer esta semana el rector de la Universidad de A Coruña?

Localismo en el norte y en el sur

Los vigueses somos localistas, vale. Ese sambenito nos acompaña siempre. Pero si lo somos, ¿qué son nuestros vecinos del norte, que en una sola provincia, a apenas 60 kilómetros de distancia, cuentan con dos aeropuertos, dos universidades públicas —que pagamos todos, ojo— y las sedes de las principales administraciones autonómicas y estatales? ¿O es que el único localismo que molesta es el que defiende a Vigo por lo que es: la primera ciudad de Galicia?

La Universidad de A Coruña está en su derecho de reclamar una facultad de Medicina, aunque lo haga saltándose el acuerdo de 2015 y en un claro desafío a la Xunta, que es quien tiene la decisión final. Pero si el Gobierno autonómico cede (cosas más raras se han visto, y no hace tanto), Vigo —y esto no es localismo— se la merece mucho más. Por peso demográfico, por su potencial hospitalario, por su infraestructura universitaria, por cohesión territorial, por coherencia social y por justicia.

La pelota está en el tejado de la Xunta, que ha expresado su rechazo a la decisión unilateral de A Coruña, aunque no con la contundencia esperada. Y ya está tardando el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en afilar su discurso y reclamar, sin medias tintas, una facultad de Medicina para el sur de Galicia. Vigo no quiere privilegios, sino trato justo. No pide favores, pide equidad. Si defender a la ciudad más poblada y dinámica de Galicia, con argumentos sólidos y cifras en la mano, es localismo, entonces quizá ha llegado la hora de que ese localismo se escuche más, no menos.