Ter que suplicar o que é de todas

Estes días tivemos o luxo de contar en Lalín coa presenza de Enrique Banet e Mabel Rivero co seu documental A Loita Final. Nun gravísimo contexto de crise ecosocial, ameazas como a instalación dunha pasteira en Palas de Rei (Altri Non!) aféctannos de xeito transversal e conecta campos moi diversos, mais no documental debúllanse datos a través dos testemuños de persoas expertas no eido da botánica, enxeñería forestal, economía, saúde pública... Tamén aparece a voz de Greenalia e desde logo a peza deixa un sabor de boca de «hai que seguir loitando». Foi no Café Camilo onde tivemos o luxo de poder compartir este necesario tempo de encontro, aprendizaxe e reflexión arredor da necesidade de defender o que é de todas. Luxo, en todos os sentidos, porque puidemos realizar esta actividade de interese público tras un percorrido «operativo» cheo de obstáculos sufrido desde o grupo lalinense de apoio á Plataforma Ulloa Viva, no que interpretamos como un intento de frear que esta peza fose proxectada nun espazo municipal. Vai crónica:

-Boa tarde, chamamos para confirmar que datas están libres para solicitar a sala de proxeccións do edificio sociocultural Manuel Riveiro.

-Están libres o x, x... e o 23 de maio.

-Perfecto! Solicitaremos dita data por rexistro.

Pasan os días...

-Ola, chamo desde o concello: unha pregunta... Que ides proxectar exactamente?

-A Loita Final: unha peza sobre os perigos da eucaliptización... Tema Altri.

Pasan os días...

-Ola, poden confirmarnos se estará libre o Manuel Rivero? Achégase a data da proxección e non recibimos confirmación de que podemos contar coa sala solicitada.

-Ten que pasar por xunta de goberno e comunicarásevos despois.

-Imos pedir por rexistro a sala de proxeccións da Biblioteca Municipal Varela Jácome, como plan B (pedímola, sabendo que está libre).

Pasan os días...

-Ola, xa que hoxe foi a xunta de goberno, poden confirmarnos se temos concedido o uso da sala de proxeccións solicitada?

-Ah, no edificio sociocultural non pode ser. Está convocada outra actividade ese día («pero non estaba libre?»). Podedes ir á Biblioteca Municipal, pero en horario de biblioteca («pero non diciades hai unhas semanas que, por mor das queixas de usuarixs da biblioteca, non se podía usar ese espazo mentres a xente está estudando?»). Tamén podedes usar a sala Tuno Valdés do Auditorio («pero... non ten proxector!»). Ou a Uned (pero... no polígono?»).

Pasan os días... E, tendo xa realizado a actividade, aínda non recibimos ningún tipo de notificación oficial do Concello de Lalín. Gustaríanos saber se se posiciona a favor ou en contra da instalación da pasteira en Palas de Rei, e se isto está relacionado con ter dificultado á cidadanía o uso dun espazo público axeitado para a realización desta actividade.

É unha auténtica vergoña ter que suplicar o que é de todas. A auga ou unha instalación municipal. Que non nos enganen.