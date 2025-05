¡Llegaron los 100, Teresa!

La familia Sáiz/Alonso festejando los 100 años de su matriarca, Teresa / FdV

Se juntaron hasta medio centenar de sus descendientes, entre hijos, nietos, bisnietos y sobrinos, a los que se unieron los allegados y todo un vecindario volcado en cantarle y recitarle textos y poemas. Fue en el patio de los edificios de Pernas, en la Gran Vía viguesa . Era la familia Sáiz/Alonso que festejaba los 100 años de su matriarca, Teresa, que goza de buena salud física y emocional y, por supuesto, no faltó la música dirigida por una de sus nietas más polivalentes, la directora artística Isa Beluí, que visitaba la ciudad nuevamente tras haber participado como jurado en el Vigo Porté.

¡Ya basta de agresiones en la sanidad pública!

En menos de dos meses se han registrado ya cinco agresiones en el área sanitaria de Vigo. ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado cuando, a pesar de que ya son un delito, siguen aumentando? Yo presencié una en un hospital de Vigo y me dieron ganas de sacar a batacazos al agresor a la calle. Antes al médico se le respetaba pero desde que es un asalariado disminuyó su relevancia social y se deterioraron sus relaciones con el enfermo. Esto no es políticamente correcto pero yo creo que hay una relación entre los que agreden y los que menos aportan en impuestos, aunque derechos deban tener todos los mismos. Yo me siento agredido cada vez que un malnacido lo hace con un médico, con cualquier sanitario, sea enfermera, auxiliar o limpieza. La enfermedad no exime de buena conducta y el maltrato por esperas o la coacción en los despachos para suministro de fármacos o bajas debe ser tratado con puño de hierro con la ley en la mano. ¡Ya basta de mirar hacia otro lado! Estos individuos se creen que sus derechos con la Sanidad no tienen fin e incluyen la vida eterna. ¡Pero si en el primer mes de tratamiento de una enfermedad grave ya se ha ido todo lo que pagamos en impuestos!

Imagen disuasoria ubicada en las áreas sanitarias / Xunta

Vicente Merlo, en Vigo para hablar de la muerte... y otras turbulencias

Yo a todos estos violentos no les pondría cadenas ni un cepo en plaza pública pero les mandaría a una clase con el reputado maestro de yoga Vicente Merlo, profesor, indólogo, especializado en yoga, budismo e hinduismo, para aplacar sus ánimos belicosos. Aprovecharía que este mismo viernes a las 19 horas estará en la Casa del Libro para una charla-encuentro sobre cualquiera de sus últimas obras, sea Eres inmortal: experiencias cercanas a la muerte, Ensayo para la comprensión integral del Bhagavad Gita... Supongo que, tal como ha revivido en los últimos tiempos la curiosidad por las fronteras de la muerte —que ya vivimos en los 70— esa será la causa de atracción de su público. ¡Ah, pero a quien le interese una relación más personal, tendréis a Merlo a las 9.30 de la mañana del sábado en el Centro de Yoga Sananda para hablar, para oír sus perlas de la sabiduría hindú! Llamad para reservar plaza.