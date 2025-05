No me imagino cómo debe ser eso de estar al frente de una gran multinacional. O de una administración pública, también os digo, por mucho que existan recuas de dirigentes amigos del dispendio y creadores de vergüenza ajena. Pero figúrate tener bajo tu responsabilidad a miles de trabajadores, directamente, y a otros cientos de miles cuyo devenir dependerá del sentido de tus decisiones. Y más aún, como en este caso, si estás en un sector que enfrenta desafíos mayúsculos y problemas estructurales. Nos acostumbraremos a su nombre, a leer su apellido en titulares y a su imagen en las noticias, porque Antonio Filosa, patrón de Stellantis, ha tomado ya posesión. Que sus aciertos sean también los de nuestra industria de la automoción, sin la que Galicia no se entiende.

Como ha explicado Adrián Amoedo, es de la casa. Eso, en mi profana opinión, es bueno.

Lo es también la unión, el trabajo en equipo, y más cuando se teje entre personas que navegan (literalmente) a miles de kilómetros de distancia. «Toda carga llevada por muchos se soporta mejor»; te sonará esta frase de Eloísa porque ya la he usado por aquí, pero es que me gusta mucho. Me refiero ahora al enorme grupo creado por cientos de marineros –y serán miles—para reclamar para sí la misma exención fiscal que el Supremo ha reconocido a personal embarcado de la Armada.

Figúrate: un marinero de gran altura, con domicilio fiscal en España, sí puede beneficiarse de una exención en el IRPF hasta 60.100 euros anuales si trabaja para una armadora extranjera. Pero no si es española, si sus beneficios se quedan en el país. Bueno, yo le daría una pensada; estos marineros han tomado como referencia una sentencia del pasado mes de abril para poner su maquinaria en marcha. Será la justicia quien decida, faltaba más, pero bravo por su iniciativa.

Y un brindis último por los buenos negocios. ¿Quién no quiere una concesión administrativa que genera un beneficio del 40% sobre el total de la facturación? ¿Cómo no pedir una indemnización sideral al Estado si lo que está en juego es una actividad que genera un ebitda del 78% de margen sobre ingresos? Sí, lo has leído bien: un 78%. Asumido por el propio Grupo Itínere en su memoria consolidada. Yo tampoco querría soltar la concesión hasta 2048. Bruselas, pronúnciate, que se nos atragantan las tragaderas.

Muy feliz semana.