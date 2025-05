Xogar en Europa fóra do campo

Aspas celebra el gol que certifica la clasificación europea. / Marta G. Brea

Maio está a piques de rematar, como di o refrán, florido e fermoso. Fermoso polo bo tempo —que xa era hora— e florido, nun senso amplo do adxectivo, polas novas positivas que nos achega. E non me refiro ás proezas do Eurocelta, que tamén (diso, ninguén mellor para contalo que o noso xefe de Deportes, míster Juan Carlos Álvarez), senón a unha serie de avances en clave de cidade, dos cales o máis importante é, sen dúbida, a aprobación definitiva do novo Plan Xeral tras dez anos de tramitacións.

O certo é que nestes últimos quince días nos que estiven ausente (foi por unha boa causa, desas que comezan cun «si, quero» e rematan coa muller e os fillos nunha praia perdida), varios proxectos importantes ou viron a luz —como é o caso do PXOM— ou encamiñáronse na boa dirección.

Unha xestación longa

O do Plan Xeral foi unha xestación récord —unha década!— que culminou nun parto complexo que, por fin, chegou a bo termo coa súa aprobación no Pleno do pasado luns cos votos a favor do PSOE, a abstención do PP e o «non» do BNG. Non vou aburrilos con cifras, pero é a ferramenta que rexerá o urbanismo vigués ao longo dos próximos 25 anos: case mil millóns en investimentos, a construción de 51.000 vivendas, a rexeneración de ámbitos agora abandonados, novo solo industrial... Todo moi ben contado nestas páxinas polos meus compañeiros. Vigo non podía seguir co PXOM do 93. É crucial para frear a escalada dos prezos —os promotores calculan que o custo do solo residencial podería baixar ata un 30%, e un 5% o da vivenda— e poñer límites aos pisos turísticos.

Mundial 2030

Outro proxecto polo cal eu xa non daba nin un céntimo e que agora semella ter opcións reais é a candidatura de Balaídos como sede do Mundial 2030. Despois do escándalo da exclusión de Vigo, do amaño maiúsculo, das críticas mutuas entre o Concello e a Real Federación Española de Fútbol (RFEF), os astros parecen terse aliñado e ambas partes están dispostas a traballar para que o estadio do Fragoso estea entre os seleccionados pola FIFA. Pregúntome se neste xiro dos acontecementos, logo da visita do alcalde á sede da Federación en Las Rozas, ten algo que ver o equipo de moda do fútbol español: o Eurocelta. Porque é evidente que o campo quédase pequeno para un club que aspira a todo —trala reforma da grada de Gol, xa en marcha, o aforo chegará aos 28.000 espectadores, aínda que se entra na terna de sedes do Mundial, ampliaríase a súa capacidade ata os 45.000— e unha afección que está a gozar como nunca e merece o mellor, non si?

Getafe - Celta de Vigo en imágenes: se conquistó la gesta europea / Marta G. Brea

En fin, que se maio veu florido, esperemos que xuño non lle vaia á zaga. Porque semella que, por unha vez, o vento sopra a favor e, entre plans que botan a andar, candidaturas que se reactivan e equipos que nos fan soñar, Vigo recupera o pulso e, quen sabe, mesmo a unidade das administracións a prol da primeira cidade de Galicia (igual peco de inxenuidade). Agora toca non adormecer, seguir empurrando e, sobre todo, non deixar que nada nin ninguén nos volva sacar da carreira. Que xa é tempo de xogar en Europa... tamén fóra do campo.