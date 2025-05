Toñita, la matriarca / Faro

¡Felicidades a Toñita por sus espléndidos 93 años! Toñita es el apelativo familiar de Antonia Soto, que ha llegado a tan tierna edad entre aplausos de los suyos, la familia Gómez-Soto. Nacer poco antes de la guerra civil, tal como fue, implica mucha historia y no poco riesgo, pero nos dicen los suyos que ha ido llenando los años de sabiduría y bondad ganándose el cariño de todos. Normal que cuatro generaciones se hayan reunido en el restaurante Matices para homenajearla. ¡Abrazo a la matriarca!

Un barrio viejo sin comercio es una piltrafa urbana

Si visitas el barrio viejo de Vigo tendrás todas las oportunidades de elegir si quieres beber, cada vez menos si buscas cubrir las necesidades de la vida cotidiana, desde una tienda de ultramarinos a una mercería. Yo creo que a los autónomos que dan color a una ciudad por sus bajos habría que subvencionarlos y, si no, abaratar sus impuestos. Una ciudad sin bajos que le dan vida, que permitan el comercio de cercanías y toda esa vida que lo anima, ¿qué es? Nada, una piltrafa urbana. ¿Se convertirá el barrio viejo en un comedero, bebedero y espacio de terraceo turístico? ¿Se convertirán nuestros edificios en espacios ciegos a la calle, con bajos cerrados o utilizados para putopisos turísticos? La influencia del comercio en la vida urbana es determinante para la vitalidad del espacio público; el comercio de proximidad es clave hoy en día; cuando muchas persianas se cierran en un mismo barrio, ¿para qué vas a pasearlo si para comprar unas agujas de coser tienes que trasladante a un chino de la periferia? Si el pequeño comercio desaparece, la vida se hace más gris y vacía en la ciudad, es como recorrer un cementerio.

La Marina de Mateo que pisó la alfombra roja de Cannes

Demasiado tarde me entero de que Marina Troncoso, actual presidenta de Aulas Abertas, Marinita para los que la queremos, no solo debutó como actriz a los 71 años en Romería de Carla Simón, sino que pisó la alfombra roja de Cannes, ahí es nada, como nada es imposible para esta Marina, siempre amable, cálida y sonriente que hemos conocido desde hace décadas. Contento estará su varón no sé si domado, Carlos Mateo, amigo que uno conoció cuando Vigo bailaba ye-ye, sonaban Tony Landa, Nino Bravo y Gianni Morandi... y él sacó un disco cuarentaprincipalesco que fue top con el tema Historia de un amor. «Todo empezó por la tarde por un beso que te di sin querer», decía la canción de Mateo que aún me gusta hoy (la canción), que llegó feliz a la jubilación laboral pero no de la música porque fundó un grupo musical vigués de veteranos combatientes llamado Los Dinosaurios con Joaquín Viña, Carlos y Pepe Bordallo, Rubén Pérez y Manolo Vilches. ¡Carlitos, cariño ¿ en qué andas ahora que tienes mujer actriz tú que siempre andas en algo?