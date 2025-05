A transición xusta salva bosques

Chegábame hai uns días a noticia de que UFD/Naturgy poñía en servizo a LAT O Irixo-Lalín. Creo que é unha gran noticia. A transición ecolóxica precisa de redes que ademais aporten seguridade enerxética, todos temos en mente o sucedido co recente apagón . Con mellores conexións eléctricas gañamos todos.

A entrada en funcionamento é o remate dunha longa historia e dun éxito valioso para a cidadanía de Lalín ,pero tamén un exemplo para toda Europa . Agora en 2025 pódese incluso avaliar mellor que cando empezou todo en 2014.

E voume explicar. No verán de 2014, un concelleiro do PSOE de Lalín, Paco Donsión, alertado por un veciño, levaba ao Concello a problemática dunha liña eléctrica que podería dar lugar a unha tala dun bosque autóctono periurbano en Catasós: a Fraga de Casas Vellas. José Crespo, que era o alcalde, fixo caso omiso e mesmo manobrou para que a tala fora un feito.

Algúns pensaron que o desastre sería inminente e que Goliat derrotaría a David, pero a Plataforma Salvemos as Fragas de Catasós librou unha batalla desigual dun xeito audaz, apoiada no novo Goberno de Lalín, cunha victoria no ámbito xurídico que foi definitiva . Lembro daqueles días unha tensa reunión no despacho do alcalde, Rafael Cuiña, onde UFD tratou de presionar de malos modos ao Concello de Lalín pero , a pesares dos riscos asumidos, mantivémonos firmes na nosa posición.

Como dixen ao inicio , as liñas eléctricas son moi necesarias, pero como cada avance da transición ecolóxica cara a unha economía máis limpa e competitiva que deixe atrás os combustibles fósiles debe facerse dun modo xusto. Esa, nin máis nin menos, era a reivindicación dos que loitaron polo patrimonio natural do Concello de Lalín, porque non todos o fixeron.

Agora en 2025 desenvolvo boa parte do meu traballo no ámbito europeo da transición enerxética e comprobo como a miña experiencia co ocorrido coa LAT e a Fraga de Casas Vellas, axudoume a introducir nas políticas públicas nas que teño a oportunidade de intervir provisións lexislativas para que a aceptación pública e o diálogo coa cidadanía se teñan en conta na transición enerxética . Sempre hai que elixir as alternativas xustas . Creo que a mesma empresa eléctrica foino entendendo e cambiando a súa forma de actuar, non so en Lalín ,tamén noutros lugares.

Hoxe Lalín pode seguir desfrutando dunha fraga que da continuidade a outras moi senlleiras a moi pouca distancia do casco urbano mentres a liña eléctrica vai soterrada pola beira dunha estrada, que foi a primeira solución proposta polo Grupo Municipal Socialista ao Pleno do Concello no ano 2014. Pero nada disto tencría sido exitoso sen a loita da Plataforma ,dos seus integrantes e toda a xente que apoiou a causa. Xente con bravura calma pero firme coma Sindo. Cada castiñeiro e carballo salvado en Casas Vellas consérvano na súa nobre memoria

A veciñanza de Lalín non debería esquecer este anaco da nosa historia.