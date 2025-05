El Celta es puro cine

La angustia del resultado anula casi siempre el juicio, pero el sábado, antes de que la pelota comenzase a rodar en Getafe, el Celta ya había ganado. Ese era su gran triunfo. “El hombre que mató a Liberty Valance”, la mejor película del oeste que se ha hecho jamás y una de las más grandes de siempre, nunca obtuvo el reconocimiento en forma de premios pero sesenta años después de su estreno sigue emocionando como el primer día y es imposible no estremecerse con alguna de sus escenas. Algo parecido podría decirse del Celta en caso de que hubiese regresado del sur de Madrid con un rejonazo. Dolería en caliente, pero la tristeza solo estaría justificada durante el proceso de cicatrización. El tiempo pondría en valor su conquista. El camino hasta ese momento cumbre en el que Williot encuentra a Aspas cuando el reloj estaba a punto de dar las once de la noche constituye una de las epopeyas más hermosas que han vivido el Celta y el fútbol en mucho tiempo. Fue el epílogo perfecto, la escena final con la que soñábamos todos los que en Manchester hace ocho años lloramos con Iago y escuchamos su promesa finalmente cumplida: “Me dejaré la vida para llevar de nuevo al Celta a Europa”. Y aquí está. Pero en el caso de que todo se hubiese torcido, un resultado no podría oscurecer el viaje de estos últimos catorce meses y sobre todo lo vivido en las gradas de Getafe que al final es el resumen de todo. Cuatro mil aficionados (habrían sido muchos más en caso de que la capacidad del recinto lo permitiese) se sumaron a esa ola de entusiasmo llevados no solo por la clasificación para la Europa League sino por el orgullo de sentirse parte de una aventura que algún día contarán a niños que les escucharán con los ojos muy abiertos. Claudio, que domina las charlas técnicas y la preparación de los partidos con la misma facilidad que maneja el discurso y la escena, asomó en la fiesta de Praza América (espero que alguien le haya quitado ya el micrófono a Cervi), con gesto solemne mientras mostraba una bandera con el lema “Feito en A Madroa”. Ahí está la clave de toda esta película, el hilo conductor que un director necesita para envolverte y tenerte horas pendiente de cómo es posible que un pobre abogado fuese capaz de matar en un duelo a Liberty, el pistolero más despiadado y preciso al sur del Picketwire.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Han sido días entretenidos, apasionantes para todos los que nos ocupamos de contar las andanzas de este querido club al que unos iluminados hace más de cien años decidieron llamar Celta (gracias eternas a ellos). Dos días antes del partido en Getafe, Claudio Giráldez se sentó con nosotros para hablar durante una hora de todo lo que envolvía el partido, pero sobre todo de lo que habían sido los últimos meses y lo que está por venir. El porriñés es un loco del fútbol que no se cansa de argumentar, de reflexionar y de tratar que su discurso se entienda y llegue a todo el mundo. Posiblemente sus mejores frases tienen que ver con el futuro, con el Celta que se imagina en un tiempo. Dan ganas de que llegue ya ese mañana.

Habría muchas cosas más de las que hablarles, pero entenderán que el Celta lo llene todo en estos días de permanente celebración. Entramos en una fase nueva, sin partidos, devorados por el plomizo y aburrido mercado de fichajes que tanto gusta a algunos. Disfruten mientras de los días de vino y rosas y ya saben, en caso de duda, siempre John Ford.